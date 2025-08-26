Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isabella Ladera habría lanzado fuerte puya a Beéle: "déjame en paz"

Recientemente, la modelo Isabella Ladera se habría referido a su antigua relación con el cantante colombiano.

Isabella Ladera (izq.) y el cantante colombiano Beele llegan al 37° Premio Lo Nuestro de Univision.
Isabella Ladera envió indirecta a Beéle. Foto | Giorgio Viera.

Una vez más Isabella Ladera dio de qué hablar en las redes sociales, esto luego de que por medio de sus redes sociales decidiera hacer una publicación que estaría dirigida a Beéle.

¿Cuál fue la indirecta que Isabella Ladera le habría enviado a Beéle?

El mensaje que rápidamente empezó a circular en las plataformas digitales fue interpretado por muchos como una clara indirecta a su expareja, con quien sostuvo una relación que estuvo envuelta en varias polémicas, especialmente, porque Camila Rodríguez expuso la infidelidad del cantante con la modelo venezolana.

En las palabras que Ladera compartió con sus seguidores, expresó su sentir respecto a cómo se sintió en el pasado, dejando de manera clara que fue una mala experiencia en el amor que le dejó varias heridas.

“Un día lo tuviste todo de mí, pero decidiste volverme nada, déjame en paz porfa, eres solo caos sin intención de algo más”, señaló la mujer.

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre su relación con Beéle?

Aunque en el mensaje Isabella no mencionó en ningún momento al artista barranquillero, los internautas no dudaron en relacionar sus palabras con su expareja, pues, cabe mencionar, que desde que ambos confirmaron su ruptura meses atrás, ella se ha referido en varias oportunidades a su anterior relación.

Isabella Ladera (izq.) y el cantante colombiano Beele llegan al 37° Premio Lo Nuestro de Univision.
Isabella Ladera lanzó puya contra Beéle. Foto | Sergi Alexander.

Por su parte, los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar por alto la publicación y no se quedaron con nada, pues muchos dieron su opinión al respecto sin filtros.

“Alguien de aquí necesita terapia”, “Ha sufrido más que Cara”, “Cansona”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Isabella Ladera tiene un nuevo amor? Este video lo confirmaría

A propósito del tema, recientemente tomaron fuerza los rumores que indicarían que Ladera estaría saliendo con una nueva persona, esto luego de que se conociera un video en el que quedó en evidencia su cercanía con el influenciador Hugo García.

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024.
Isabella Ladera nuevamente dio de qué hablar. Foto | Giorgio VIERA.

El momento que tuvo lugar en medio de la inauguración del nuevo salón de belleza de la creadora de contenido en Miami, para muchos podría tratarse de una estrategia para intentar darle celos al cantante, mientras que otros creen que se trataría de una estrategia de marketing.

