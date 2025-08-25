Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Martha Isabel Bolaños habló sin filtros sobre su vida amorosa, ¿está soltera?

La actriz Martha Isabel Bolaños confirmó si actualmente se encuentra en una relación sentimental.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Martha Isabela Bolaños en La casa de los famosos Colombia 2024.
Martha Bolaños aclaró cuál es su situación sentimental. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas Martha Isabel Bolaños, se sinceró en redes sociales sobre su vida sentimental, esto en medio de una famosa dinámica en la que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de la enorme comunidad que la sigue.

¿Qué dijo Martha Isabel Bolaños sobre su situación sentimental?

La actriz, recordada por su participación en producciones como ‘Yo Soy Betty La Fea’, decidió hacer la actividad de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en la que dejó claro si actualmente tiene pareja o, por el contrario, se encuentra disfrutando de su soltería.

“Estoy sin pareja sentimental, mas no quiere decir que estoy sola”, fueron las primeras palabras con las que la intérprete aseguró que su bienestar no depende de estar en una relación romántica.

Y es que, según lo dio a conocer la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pese a no tener pareja, tiene la posibilidad de disfrutar de la compañía de sus amistades, pues considera que mientras pueda “parchar, conversar, salir a cine y divertirse”, la posibilidad de coincidir con alguien es mucho más llevadera.

¿Martha Bolaños tiene pareja? Esto dijo la reconocida actriz

En medio de esta dinámica que llevó a cabo en sus historias, la también Dj aprovechó para hacer énfasis en la importancia de mantener la paz, sobre todo porque, según ella, a su edad, las mujeres tienden a ser mucho más exigentes y no se conforman con menos, “imagínese uno bien amargado porque no tiene pareja”, agregó.

Martha Isabela Bolaños en La casa de los famosos Colombia 2024.
Martha Isabela Bolaños reveló si tiene pareja. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con la artista vallecaucana, constantemente se recuerda que es una mujer valiosa y no merece menos, y aunque definitivamente no es tan fácil, reiteró nuevamente que, aunque no tiene al hombre ideal a su lado, no está sola, pues evidentemente no se siente así.

Martha Isabela Bolaños en La casa de los famosos Colombia 2024.
Esto dijo Martha Bolaños tras ser interrogada por su situación sentimental. Foto | Canal RCN.

Por ahora, Bolaños se encuentra disfrutando de unos merecidos días de descansando en la playa, pues además de su profesión como actriz, ahora se encuentra enfocada en seguir cautivando como Dj, pues desde hace unos meses atrás, se ha mostrado comprometida con brindar un show único a los amantes de la buena salsa.

