Ornella Sierra despertó sospechas de embarazo tras curiosa publicación: “yo te esperaba”

Tras pocos días de haber presentado a su novio, Ornella Sierra compartió curiosa publicación que avivó rumores de embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Ornella Sierra desata rumores de embarazo con inesperado “yo te esperaba”
“Yo te esperaba”: la frase de Ornella Sierra que encendió sospechas de embarazo. (Foto Canal RCN).

Tras pocos días de haber presentado a su pareja sentimental de manera oficial, la reconocida influenciadora Ornella Sierra compartió una curiosa publicación en redes sociales que avivó rumores de embarazo.

¿Ornella Sierra está embarazada?

En la noche de este jueves 4 de diciembre, Ornella Sierra compartió una inesperada publicación por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, y que llamó la atención de los internautas más observadores.

Ornella Sierra con su novio
Ornella Sierra presumió a su novio/Canal RCN

Pues aunque a simple vista la publicación, que estaba acompañada de un conteo regresivo junto a la frase “nuevo integrante”, parecía normal, un detalle debajo de este encendió las alarmas de un posible embarazo, ya que, según internautas, Ornella Sierra estaría sosteniendo en sus manos una prueba de embarazo.

Esto, sumado a la frase “nuevo integrante” y a la canción “Yo te esperaba”, con la que la influenciadora acompañó dicha publicación, ocasionó que varios internautas llegaran a la misma conclusión: Ornella Sierra podría estar esperando a su primer bebé.

Sin embargo, esto se comprobaría una vez el conteo regresivo llegue a cero, por lo que sus seguidores tendrán que esperar hasta las 6 o 7 de la noche del próximo viernes 5 de diciembre para conocer si efectivamente es esto o de qué se trata en realidad dicho anuncio.

¿Quién es la actual pareja sentimental de Ornella Sierra?

La actual pareja de la reconocida influenciadora Ornella Sierra es Humberto Vargas, un barranquillero que se desempeña como ingeniero mecánico y empresario dedicado a la producción de eventos. También es propietario de una joyería y de un club nocturno ubicados en la misma ciudad.

Ornella Sierra en La casa de los famosos Colombia 2025.
Ornella Sierra reveló la identidad de su nueva pareja. Foto | Canal RCN.

Ambos se desenvuelven en el mundo del entretenimiento desde diferentes ramas, lo que finalmente termina uniéndolos.

Aunque hace poco anunciaron su relación de manera pública, se desconoce desde hace cuánto comenzaron a salir. A pesar de los rumores sobre un posible romance, solo hasta hace pocos días ambos hablaron abiertamente del tema, pero sin profundizar.

