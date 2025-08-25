Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ornella Sierra sorprendió con revelación sobre su situación sentimental, esto dijo

La creadora de contenido Ornella Sierra, se mostró sincera al compartir cuáles son sus planes a futuro.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Ornella Sierra como host digital en La casa de los famosos Colombia 2025.
Ornella Sierra reveló si planea casarse. Foto | canal RCN.

En las últimas horas, la creadora de contenido Ornella Sierra, llamó la atención en redes sociales al revelar si tiene planes de casarse y tener una familia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Ornella Sierra sobre sus planes de casarse?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la influenciadora a construido una comunidad de más de 1 millón de seguidores, hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a resolver todo tipo de curiosidades por parte de los internautas.

Artículos relacionados

Allí, los usuarios se mostraron interesados en conocer detalles de los planes que Sierra tiene para el futuro, especialmente respecto a su vida amorosa.

Artículos relacionados

“¿Cuándo piensas casarte y tener hijos?”, escribió una de las personas que hizo parte de la mencionada dinámica. Ante el interés, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no dudó en referirse al tema y dejar claro cuál es su posición.

Ornella Sierra como host digital en La casa de los famosos Colombia 2025.
Ornella Sierra se sinceró sobre sus planes de ser mamá. Foto | Canal RCN.

“Bebés para casarse y tener hijos uno necesita un fecundador o un donante y como no tengo, pues por ahora no va a ser”, fueron las palabras que Ornella dijo por medio de las historias en esta red social.

Así mismo, reiteró en un corto texto que por ahora “no hay fecundador, no hay donante”, dejando claro de una vez por todas que, en este momento de su vida no tiene pareja sentimental, por lo que de momento se descarta cualquier posibilidad de que esto suceda.

Ornella Sierra como host digital en La casa de los famosos Colombia 2025.
Ornella Sierra habló de sus planes de casarse y formar un hogar. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Ornella Sierra sobre su pasada relación con Farid Pineda?

A propósito de lo señalado por la creadora digital, cabe mencionar que, en los últimos días estuvo en el centro de la polémica tras conceder una entrevista al programa Buen día Colombia en la que se refirió a su pasada relación con Farid Pineda. Allí, contrario a lo que se ha dicho, aseguró que, cuando decidió involucrarse con él, lo hizo porque el empresario le dijo que se encontraba separado.

Frente a las declaraciones de la Ornella, el mismo Farid apareció en redes sociales para desmentir lo dicho por ella, tanto así que hizo públicos los chats en los que, según él, dejó en evidencia que la barranquillera tenía conocimiento de toda la situación.

¿Qué dijo Ornella Sierra ante las declaraciones de Farid Pineda?

Frente a la ola de comentarios y especulaciones que generó los señalamientos de Pineda, Sierra aún no se han pronunciado, por lo que muchos esperan que la joven se defienda en sus redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Beéle le mandó dura indirecta a Cara Rodríguez Talento nacional

Beéle le lanzó pulla sobre sus hijos a su ex Cara Rodríguez: “Mi abuela va a conocer a sus nietos”

Beéle se refirió a la polémica de su ex, Cara Rodríguez y sus hijos en medio de una transmisión en vivo y dejó dura indirecta.

mánager de Karina García solicita oraciones por la influenciadora Karina García

Mánager de Karina García generó incertidumbre al pedir oraciones por la influenciadora

El mánager de Karina García sorprendió a los seguidores de la influenciadora al pedir oraciones por ella.

Hospitalizan a Vicky Hernández: ¿qué se sabe de su estado de salud? Talento nacional

Hospitalizan a Vicky Hernández: esto se sabe sobre su estado de salud

La actriz Vicky Hernández fue hospitalizada en las últimas horas por complicaciones de salud: esto se sabe.

Lo más superlike

Shakira Shakira

Estos serían los exorbitantes ingresos de Shakira en su gira mundial: ¡rompió récord!

La gira de Shakira se ha consolidado como un fenómeno mundial, generando ingresos millonarios que acaban de ser revelados.

Equipo naranja gana el reto de campo con crema de leche en MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

Con resultado muy reñido el equipo naranja, liderado por Luisfer Hoyos, gana en MasterChef Celebrity

Muere futbolista ecuatoriano en accidente de tránsito y se conoce video del choque. Talento internacional

Se conoce video del trágico accidente en el que falleció un futbolista ecuatoriano

Poncho Herrera, ex RBD pediría la paz para Maite y Anahí RBD

Poncho Herrera, ex RBD manda indirecta para que Maite y Anahí se reconcilien

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia