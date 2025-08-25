Ornella Sierra sorprendió con revelación sobre su situación sentimental, esto dijo

En las últimas horas, la creadora de contenido Ornella Sierra, llamó la atención en redes sociales al revelar si tiene planes de casarse y tener una familia.

¿Qué dijo Ornella Sierra sobre sus planes de casarse?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la influenciadora a construido una comunidad de más de 1 millón de seguidores, hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a resolver todo tipo de curiosidades por parte de los internautas.

Allí, los usuarios se mostraron interesados en conocer detalles de los planes que Sierra tiene para el futuro, especialmente respecto a su vida amorosa.

“¿Cuándo piensas casarte y tener hijos?”, escribió una de las personas que hizo parte de la mencionada dinámica. Ante el interés, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no dudó en referirse al tema y dejar claro cuál es su posición.

Ornella Sierra se sinceró sobre sus planes de ser mamá. Foto | Canal RCN.

“Bebés para casarse y tener hijos uno necesita un fecundador o un donante y como no tengo, pues por ahora no va a ser”, fueron las palabras que Ornella dijo por medio de las historias en esta red social.

Así mismo, reiteró en un corto texto que por ahora “no hay fecundador, no hay donante”, dejando claro de una vez por todas que, en este momento de su vida no tiene pareja sentimental, por lo que de momento se descarta cualquier posibilidad de que esto suceda.

Ornella Sierra habló de sus planes de casarse y formar un hogar. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Ornella Sierra sobre su pasada relación con Farid Pineda?

A propósito de lo señalado por la creadora digital, cabe mencionar que, en los últimos días estuvo en el centro de la polémica tras conceder una entrevista al programa Buen día Colombia en la que se refirió a su pasada relación con Farid Pineda. Allí, contrario a lo que se ha dicho, aseguró que, cuando decidió involucrarse con él, lo hizo porque el empresario le dijo que se encontraba separado.

Frente a las declaraciones de la Ornella, el mismo Farid apareció en redes sociales para desmentir lo dicho por ella, tanto así que hizo públicos los chats en los que, según él, dejó en evidencia que la barranquillera tenía conocimiento de toda la situación.

¿Qué dijo Ornella Sierra ante las declaraciones de Farid Pineda?

Frente a la ola de comentarios y especulaciones que generó los señalamientos de Pineda, Sierra aún no se han pronunciado, por lo que muchos esperan que la joven se defienda en sus redes sociales.