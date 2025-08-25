Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hospitalizan a Vicky Hernández: esto se sabe sobre su estado de salud

La actriz Vicky Hernández fue hospitalizada en las últimas horas por complicaciones de salud: esto se sabe.

Hospitalizan a Vicky Hernández: ¿qué se sabe de su estado de salud?
Preocupación por Vicky Hernández: lo que se conoce de su salud tras ser hospitalizada.

Vicky Hernández, reconocida actriz colombiana, fue hospitalizada de urgencia en las últimas horas tras presentar nuevos problemas de salud. Esta no es la primera vez que la artista de 76 años presenta problemas de salud, pues en 2024 fue sometida a una intervención.

¿Qué se sabe del estado de salud de Vicky Hernández tras su hospitalización?

En las últimas horas se conoció que Vicky Hernández, reconocida figura de la televisión, el cine y el teatro colombiano, fue hospitalizada en una clínica de Bogotá luego de presentar complicaciones de salud en medio de las preparaciones de una de sus obras que se encuentra habilitada al público.

Vicky Hernández fue hospitalizada en Bogotá: detalles de su condición médica
Hospitalizan a la actriz Vicky Hernández: detalles de su estado actual.

El periodista Carlos Giraldo informó que la actriz tuvo que suspender las funciones programadas el pasado fin de semana. Aunque no dio mayores detalles sobre lo sucedido, aclaró que Hernández fue atendida de inmediato por profesionales de la salud.

Afortunadamente, la artista se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación. “Resulta que Vicky Hernández presentó unas complicaciones de salud por las cuales tuvo que ser hospitalizada (…) Sabemos que está mucho mejor y a la espera de reprogramar estas funciones para que la gente pueda ir”, comentó Giraldo.

De esta manera, la actriz permanece en observación médica, pero evolucionando positivamente y a la espera de retomar pronto sus compromisos teatrales.

No es la primera vez que Vicky Hernández presenta complicaciones de salud.

Aunque mostró una recuperación satisfactoria, esta nueva recaída enciende las alarmas entre sus seguidores, pues en los últimos años la actriz ha enfrentado varias dificultades médicas, lo que genera preocupación sobre su estado actual y evolución.

En 2024 tuvo que ser sometida a una operación para reemplazar sus vértebras cervicales. En esa ocasión, fue el actor Jorge Cao, con quien compartió cercanía durante esos meses, quien reveló la situación y, a través de su cuenta oficial de Instagram, expresó su apoyo incondicional.

Por lo pronto se esperan nuevos reportes sobre el estado de salud de la actriz que permanece bajo observación médica.

