Hospitalizan a Vicky Hernández: esto se sabe sobre su estado de salud

Vicky Hernández, reconocida actriz colombiana, fue hospitalizada de urgencia en las últimas horas tras presentar nuevos problemas de salud. Esta no es la primera vez que la artista de 76 años presenta problemas de salud, pues en 2024 fue sometida a una intervención.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocidos influencers anunciaron el fallecimiento de su hijo: “Fuiste mi amado bebito”

¿Qué se sabe del estado de salud de Vicky Hernández tras su hospitalización?

En las últimas horas se conoció que Vicky Hernández, reconocida figura de la televisión, el cine y el teatro colombiano, fue hospitalizada en una clínica de Bogotá luego de presentar complicaciones de salud en medio de las preparaciones de una de sus obras que se encuentra habilitada al público.

Hospitalizan a la actriz Vicky Hernández: detalles de su estado actual. (Foto Canal RCN).

El periodista Carlos Giraldo informó que la actriz tuvo que suspender las funciones programadas el pasado fin de semana. Aunque no dio mayores detalles sobre lo sucedido, aclaró que Hernández fue atendida de inmediato por profesionales de la salud.

Afortunadamente, la artista se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación. “Resulta que Vicky Hernández presentó unas complicaciones de salud por las cuales tuvo que ser hospitalizada (…) Sabemos que está mucho mejor y a la espera de reprogramar estas funciones para que la gente pueda ir”, comentó Giraldo.

De esta manera, la actriz permanece en observación médica, pero evolucionando positivamente y a la espera de retomar pronto sus compromisos teatrales.

No es la primera vez que Vicky Hernández presenta complicaciones de salud.

Aunque mostró una recuperación satisfactoria, esta nueva recaída enciende las alarmas entre sus seguidores, pues en los últimos años la actriz ha enfrentado varias dificultades médicas, lo que genera preocupación sobre su estado actual y evolución.

Artículos relacionados Pipe Bueno Pipe Bueno rompió el silencio sobre Luisa Fernanda W: "Terminar lo nuestro es lo mejor"

En 2024 tuvo que ser sometida a una operación para reemplazar sus vértebras cervicales. En esa ocasión, fue el actor Jorge Cao, con quien compartió cercanía durante esos meses, quien reveló la situación y, a través de su cuenta oficial de Instagram, expresó su apoyo incondicional.

Por lo pronto se esperan nuevos reportes sobre el estado de salud de la actriz que permanece bajo observación médica.