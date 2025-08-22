Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García muestra su rostro tras impactante golpe en el gimnasio: terminó en urgencias

Karina García enseñó cómo quedó su rostro tras sufrir accidente durante su entrenamiento de boxeo para el Stream Fighter 4.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García revela cómo quedó su rostro tras fuerte golpe en el gimnasio
Impactante: Karina García termina en urgencias por accidente mientras entrenaba. (Foto Canal RCN).

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha mostrado gran disciplina en sus entrenamientos de boxeo previo a su enfrentamiento en el Stream Fighter 4. Sin embargo, en las últimas horas sufrió un accidente en el que su rostro fue el principalmente afectado.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Karina García mientras entrenaba?

Durante la tarde del pasado jueves 21 de agosto, Karina García compartió con sus seguidores parte de lo que fue su entrenamiento de boxeo previo a su enfrentamiento contra la influenciadora mexicana Karely Ruiz en el Stream Fighter 4, evento organizado por Westcol.

De entrenamiento a urgencias: el accidente que dejó marcada a Karina García
Karina García terminó en urgencias tras sufrir un golpe en el gimnasio. (Foto Canal RCN).

Aunque la intención de la influenciadora era enseñar cómo avanzaba en su técnica tras varias semanas de entrenamiento, algo que fue bastante notorio para sus seguidores, quienes por medio de comentarios se lo hicieron saber, un mal movimiento le ocasionó una lesión en el rosto.

Y es que Karina García dejó a un lado los clásicos guantes de boxeo para sostener en sus manos dos pesas que la ayudaran a ganar fortaleza en sus brazos y así lograr mejores g*lpes hacia su contrincante, pero al no tener pleno control de este peso terminó golpeándose en la parte superior izquierda de la cabeza.

¿Cómo quedó el rostro de Karina García tras sufrir accidente en el gimnasio?

Aunque Karina García continuó su entrenamiento con total normalidad, al finalizar reapareció por medio de sus redes sociales para enseñarle a sus seguidores cómo había quedado su rostro tras g*lpearse ella misma con una de las pesas.

Accidente en el gimnasio: Karina García revela cómo terminó su rostro
Karina García sufrió un golpe en el gimnasio y mostró el resultado. (Foto Canal RCN).

En el video compartido se puede ver una notoria inflamación junto a un moretón, además de la preocupación de la influenciadora, quien le pidió a quien estaba a su lado que la llevara a urgencias.

“Me di súper duro, miren. Este morado que está acá me lo hice, y no sé si irme para urgencias

Sin embargo, se desconoce si finalmente Karina García buscó ayuda profesional para que revisaran su cabeza y que le dijeran si todo estaba en orden pese a su lesión.

