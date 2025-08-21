Epa Colombia fue trasladada: así reaccionó su prometida Karol Samantha

El pasado miércoles 20 de agosto Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor hacia la Guarnición Militar de Carabineros, en Bogotá. Tras la noticia, Karol Samantha, prometida de la empresaria rompió el silencio con un mensaje de esperanza.

¿Por qué trasladaron a Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor a la Guarnición Militar de Carabineros?

El traslado de Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor hacia la Guarnición Militar de Carabineros se dio luego de que su defensa alegara problemas de seguridad para la empresaria y enseñara las pruebas pertinentes.

Así mismo, la solicitud tuvo lugar luego de que le fuera negada el beneficio de casa por cárcel para cumplir su condena, siendo esta de cinco años y tres meses de prisión.

Con este cambio, la defensa de Epa Colombia espera que las condiciones de la influenciadora mejoren drásticamente, mientras continúan haciendo todo lo posible por lograr que su condena disminuya.

¿Cómo reaccionó Karol Samantha al traslado de Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor?

Así mismo, la noticia del traslado de Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor a la Guarnición Militar de Carabinero fue recibida con gran emoción por parte de Karol Samantha, la pareja de la influenciadora, quien interpretó lo sucedido como un gran momento.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karol Samantha dejó ver su felicidad por medio de un corto mensaje con el que expresó su alegría.

"Plena confianza en Dios, amigas", seguido de una fotografía de una manito de su hija Daphne Samara.

Este traslado es sin duda alguna un gran avance para la familia de Epa Colombia, quienes desde hace seis meses atrás han luchado por conseguir lo mejor para la empresaria, sin pasar por encima de la justicia.

Por lo pronto, se esperan nuevos detalles sobre cómo vivirá Epa Colombia esta nueva etapa en su vida al estar recluida en un espacio, al parecer, con mejores condiciones.