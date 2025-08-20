Hija de Karina García habló sobre la relación de Altafulla y su mamá: esto dijo

Karina García y Andrés Altafulla siguen acaparando la conversación en redes por los rumores de su ruptura. Recientemente, Isabella, la hija mayor de la influenciadora, reveló detalles sobre este tema que rápidamente se volvieron virales.

¿Hija de Karina García confirmó ruptura entre Karina García y Altafulla?

Isabella, la hija mayor de Karina García, reapareció por medio de sus redes sociales con una dinámica de preguntas y respuestas para charlar con sus seguidores, quienes aprovecharon el momento para preguntarle sobre si los rumores de ruptura entre su mamá y Altafulla eran ciertos o no.

Hija de Karina García se pronuncia sobre la relación de su mamá y Altafulla. (Foto Canal RCN).

Ante la pregunta, Isabella se limitó a responder por medio de un curioso dicho en el que dio a entender que Karina García y Altafulla estaban bien y que no han terminado su relación: “ellos más parchado que Trump deportando colombianos”.

Con esto Isabella puso fin a los rumores sobre la supuesta ruptura entre ambos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

¿Karina García y Altafulla ya fueron vistos juntos tras rumores de su ruptura amorosa?

Aunque Karina García y Altafulla no se han mostrado juntos en persona, la pareja demostró por medio de sus redes sociales que están más enamorados que nunca y que su relación se encuentra en buenos términos.

Pues hace pocos días, en una reciente presentación musical en vivo, Altafulla decidió llamar a Karina García por videollamada ocasionando que los asistentes enloquecieran de emoción.

Hija de Karina García revela detalles sobre la relación de su mamá. (Foto Canal RCN).

Así mismo, la influenciadora paisa comentó el más reciente post en Instagram del cantante en el que recopiló los mejores momentos de su presentación en el estadio de Barranquilla. Karina se mostró orgullosa de los logros del artista con un mensaje que también emocionó.

De esta manera, Karina García y Altafulla dejaron claro que lejos de separarse, su relación cada vez se fortalece más sin necesidad de exponerla constantemente en las redes sociales, pues ambos se encuentran concentrados en sus proyectos personales y profesionales.

Por lo pronto sus seguidores esperan con ansias volverlos a ver compartiendo momentos juntos, tal y como lo hacían semanas atrás.