Karina García puso fin a los rumores de su ruptura con Altafulla: habló claro

Karina García rompió el silencio tras varios días de rumores que apuntaban al fin de su relación con Altafulla.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karina García rompe el silencio sobre su relación con Altafulla
¿Ruptura con Altafulla? Karina García aclara todo y pone fin a los rumores. (Foto Canal RCN).

Karina García y Andrés Altafulla pusieron fin a los rumores sobre la ruptura de su relación luego de semanas de silencio y especulaciones por parte de los internautas. La influenciadora paisa habló claro al respecto en una reciente publicación en redes sociales.

¿Karina García y Altafulla terminaron su relación? La influenciadora paisa habló

Luego de casi dos semanas alejados en redes sociales, Karina García y Altafulla demostraron ante sus millones de seguidores que su relación sigue más firme que nunca. La pareja de exparticipantes de La casa de los famosos Colombia sorprendió al referirse el uno del otro de manera pública.

Lo que Karina García dijo sobre su relación con Altafulla dejará sorprendidos a todos
Karina García responde a las especulaciones y aclara su situación con Altafulla. (Foto Canal RCN).

Por un lado, Altafulla decidió llamar a Karina García por video llamada en medio de su más reciente concierto en Santa Marta, allí se pudo apreciar que la pareja sigue con su relación sentimental, desmintiendo así todos los rumores que giraban alrededor de un rompimiento.

Así mismo, Karina García sorprendió al comentar el reciente post de Altafulla en su cuenta oficial de Instagram, en el que el joven cantante compartió su experiencia cantando para todo un estadio en la ciudad de Barranquilla. Karina aseguró en el comentario que se sentía muy orgullosa del cantante: “orgullosa del amor mío”.

¿Qué causó los rumores sobre el fin de la relación entre Karina García y Altafulla?

Vale la pena destacar que los rumores sobre la ruptura de la relación entre Karina García y Altafulla surgieron en redes sociales días después de que la pareja decidió tomar rumbos diferentes para enfocarse 100 % en sus proyectos personales y profesionales, dejando a un lado su clásico contenido en pareja por medio de plataformas como TikTok.

Rumores fuera: Karina García habla claro sobre Altafulla
La verdad de Karina García sobre su relación con Altafulla por fin revelada, (Foto Canal RCN).

Este alejamiento ocasionó que sus seguidores comenzaran a sospechar que algo andaba mal entre ellos dos a tal punto de asegurar que habían terminado su relación.

Sin embargo, la pareja dejó claro en las últimas horas que solo estaban tomándose su tiempo para enfocarse en sus proyectos individuales, aunque esto implicara alejarse un poco del ojo público.

