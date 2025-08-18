Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón aseguró que Karina y Altafulla no han terminado: “es mentira los rumores”

Yina Calderón viajó hasta Medellín y aseguró que Karina y Altafulla no han terminado su relación, y explicó por qué.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón destapa: Karina y Altafulla aún siguen juntos
Yina Calderón sorprende: asegura que Karina y Altafulla no terminaron. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, viajó a Medellín para reencontrarse con Yeferson Cossio. Durante su visita en territorio paisa, habría comprobado que Karina García, quien reside en la ciudad, no habría terminado su relación con Altafulla, y explicó los motivos.

¿Karina García y Altafulla terminaron su relación?

Vale la pena destacar que desde hace varios días se viene especulando en redes sociales que Karina García y Altafulla pusieron fin a su relación. Esto, debido a que de un momento a otro la popular pareja dejó de compartir contenido juntos como lo venían haciendo desde su salida de La casa de los famosos Colombia.

Karina García y Altafulla no han terminado, así lo afirmó Yina Calderón
Yina Calderón aseguró que Karina García y Altafulla aún continúan juntos. (Foto Canal RCN).

Pues recordemos que ambos solían realizar en vivos en TikTok para compartir con sus seguidores, pero últimamente Karina los ha estado haciendo sola, junto a sus hijos Valentino e Isabela.

Además, hace pocos días Altafulla estrenó su más reciente lanzamiento musical en compañía de Nanpa Básico y J Quiles y la creadora de contenido no hizo ningún tipo de mención para apoyarlo.

¿Yina Calderón comprobó que la ruptura amorosa entre Karina García y Altafulla no es real?

Sin embargo, en su reciente viaje a Guatapé y Medellín, Yina Calderón habría comprobado que la información sobre la ruptura de Karina García y Altafulla es falsa, y se trataría de meros rumores a raíz de un poco exposición en redes sociales por parte de la pareja.

Yina Calderón aseguró que Karina García mantiene su relación con Altafulla
Yina Calderón confirmó que la relación entre Karina García y Altafulla continúa. (Foto Canal RCN).

Pues según sus palabras, durante su paso por Guatapé, uno de los meseros que la atendió en un restaurante le comentó que ese mismo día Karina García, Altafulla y sus hijos habían estado en el mismo lugar en horas de la mañana.

“Me pidió una foto y me dijo: ay, ahorita en la mañana pasó por acá Karina con Altafulla y los niños. Yo le dije: ¿segura? Y dijo: sí, esta mañana desayunaron acá y se fueron para Guatapé. O sea, que la Karina no ha terminado con Altafulla, es mentira los rumores, así dijo el mesero y para qué él va a inventar”

Sin embargo, la pareja no se ha pronunciado al respecto para desmentir o afirmar que los rumores de su ruptura son o no ciertos.

