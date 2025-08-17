Emiro y La Toxi Costeña vivieron inesperada escena con fanática de Karina García

Durante sus recientes vacaciones en San Andrés, en compañía de La Toxi Costeña, Melissa Gate, Norma Nivia y Mateo Varela, Emiro Navarro fue sorprendido por una fanática de Karina García. La mujer le pidió al creador de contenido que le enviara un saludo a la influenciadora paisa, y su reacción generó todo tipo de comentarios.

¿Qué pasó entre Emiro, La Toxi Costeña y una fanática de Karina García?

Emiro Navarro y La Toxi Costeña se encontraban de compras en San Andrés, donde disfrutan de sus vacaciones junto a Melissa Gate, Norma Nivia y Mateo Varela, cuando fueron abordados por una fanática de Karina García que los sorprendió con una inesperada petición.

Fanática de Karina García protagonizó inesperado momento con Emiro y La Toxi Costeña. (Foto Canal RCN).

La mujer, acompañada de una compañera de trabajo, les pidió a los creadores de contenido que le enviaran un saludo a la influenciadora paisa. Al escucharla, Emiro intentó evadir la situación halagando su larga cabellera, pero ella continuó insistiendo.

“Un saludo especial para Karina, la que eliminaron”, comentó la mujer, a lo que Emiro responde: “hay qué ver la cabellera que está mujer tiene. Es una reina”, mientras La Toxi Costeña ríe.

Finalmente, el creador de contenido optó por ignorarla y prestar atención a la mujer que estaba a su lado para grabar un saludo dirigido a uno de sus seguidores. El momento quedó registrado en un corto videoclip que ya es viral en redes sociales.

Internautas reaccionaron a petición de Karina García a Emiro Navarro y La Toxi Costeña

El curioso episodio generó todo tipo de comentarios entre los seguidores, quienes no tardaron en reaccionar al video y debatir sobre la actitud de Emiro frente a la insistente petición de la fanática.

Emiro y La Toxi vivieron particular situación con fan de Karina García en sus vacaciones. (Foto Canal RCN).

Algunos de ellos aseguraron que la mujer realizó la petición de manera “malintencionada”, mientras que otros cuestionaron a Emiro por la forma en la que reaccionó ante la situación.

Lo cierto es que los creadores de contenido decidieron continuar con su recorrido por San Andrés sin generar polémica frente a la petición realizada por la seguidora de Karina García.