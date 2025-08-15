Así habría reaccionado Karina García a los comentarios de Norma y Mateo

Norma Nivia y Mateo Varela se volvieron tendencia tras referirse, al parecer de forma poco agradable, al enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz en el ‘Stream Fighter 4’. Ahora, la influenciadora habría respondido a sus comentarios a través de sus redes.

¿Qué dijo Norma Nivia y Mateo Varela sobre el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz?

En las últimas horas se viralizó un corto audiovisual que fue tomado de un reciente en vivo de Emiro Navarro en el que el creador de contenido le pregunta a Norma Nivia y Mateo Varela si participarían en un evento como el de ‘Stream Fighter’ sin imaginar que ocasionaría una fuerte polémica en redes sociales.

Norma Nivia y Mateo Varela habrían ido contra Karina García. (Foto Canal RCN).

Pues ante la pregunta, la pareja coincidió en que no participarían en un evento de esta naturaleza, pero sí estaban interesados en ver un enfrentamiento en particular. Aunque no dieron nombres propios sus palabras fueron relacionadas al encuentro de Karina García.

“Yo no lo haría, pero sí iría a ver una que otra. Que la revi*nten, mi amor. Sería feliz viendo en primera fila como la arr*ncan esa cara”

Además, según varios internautas, más adelante en la transmisión la actriz habría agregado que le gustaría ver cómo le “arrancaban las extensiones”, una frase que muchos vincularon con Karina García, conocida por usar este accesorio durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo reaccionó Karina García ante las palabras de Norma y Mateo?

Aunque Norma Nivia y Mateo Varela en ningún momento mencionaron directamente a Karina García, la reacción de los internautas ante sus palabras habría ocasionado que la influenciadora reaccionara por medio de sus redes sociales.

Pues durante la noche del pasado jueves, Karina García comentó en su cuenta oficial de ‘X’ que desde hace un tiempo ha venido escuchando como personas la atacan por el uso de sus extensiones, incluso en la actualidad cuando ya no las usa.