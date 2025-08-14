Hijo de Karina García dejó en evidencia separación con Altafulla

Karina García y Andrés Altafulla han generado todo tipo de especulaciones en redes sociales por el fin de su relación. Pues desde hace varias semanas se les ha visto muy alejados, incluso en las redes sociales. Ahora, Valentino, el hijo menor de la influenciadora habría confirmado su ruptura.

¿Hijo de Karina García confirmó su separación de Altafulla?

En un reciente en vivo en la plataforma de videos TikTok, Karina García decidió, como es costumbre, conversar con sus seguidores en compañía de su hijo Valentino. Durante la interacción, la creadora de contenido le pidió al menor que contara un chiste para alegrar el momento.

Hijo de Karina García deja pistas sobre separación con Altafulla. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, lo que no esperaba Karina era que el pequeño mencionara a Andrés Altafulla como parte de su broma. La reacción de García fue de sorpresa y, acto seguido, soltó una carcajada mientras besaba la cabeza de su hijo para consentirlo.

Después, la influenciadora le preguntó si extrañaba al cantante, obteniendo una respuesta afirmativa. “Te está haciendo falta, ¿cierto?”, agregó.

Las palabras del menor avivaron aún más los rumores de ruptura entre Karina García y Altafulla, pues varios internautas aseguraron que Valentino habría confirmado que el cantante y la creadora de contenido sí están distanciados.

¿Altafulla y Karina García terminaron su relación?

Vale la pena recordar que días atrás, Andrés Altafulla sorprendió a los internautas al compartir por medio de sus redes sociales un corto audiovisual en el que se dejó ver cantando una canción de despecho.

La frase del hijo de Karina García que destapó separación con Altafulla. (Foto Canal RCN).

Aunque el artista señaló que todo se trataría de un proyecto musical en compañía del cantante urbano Juan Duque, los internautas no pudieron evitar relacionarlo con los rumores de su ruptura con Karina García.

Pese a las especulaciones, ni Karina García ni Altafulla han confirmado o desmentido que estos comentarios sean ciertos. Por lo pronto, ambas personalidades se han dejado ver enfocadas en sus proyectos profesionales.

Mientras tanto, sus seguidores continúan a la expectativa de cualquier pista que pueda confirmar o desmentir la situación que ha sido tema de conversación durante las últimas semanas.