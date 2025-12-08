Falleció Lina Bina, actriz y creadora de contenido, a los 24 años: esto se sabe

El nombre de la actriz Lina Bina se ha apoderado de las tendencias digitales luego que se confirmara la lamentable noticia de su fallecimiento.

¿Qué se sabe del fallecimiento de la actriz Lina Bina?

La actriz de origen americano falleció a los 24 años según lo confirmó su hermana a través de redes sociales.

Lina Bina era originaría de Texas, Estados Unidos, y en los últimos años se había mudado a Florida, en donde se dedicaba a la creación de contenido exclusivo.

La joven era conocida en redes sociales por su nombre artístico "MissJohnDough", sobrenombre que se había colocado cuando dio el salto al contenido exclusivo en plataformas digitales.

¿Cuál fue la causa de la muerte de la actriz Lina Bina?

Las causas del fallecimiento de la actriz Lina Bina siguen siendo materia de investigación y hasta el momento lo único que se conoce fue lo reportado por su hermana al medio The Sun.

La familiar de Lina Bina reveló que su hermana al parecer habría fallecido por un coágulo de sangre en el corazón y cuello.

Asimismo, la joven expresó en redes sociales su conmoción por la sorpresiva partida de su hermana, asegurando que se sentía dentro de una pesadilla.

“No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita… Me desperté esta mañana deseando que fuera una gran pesadilla”.

¿Cuál fue la última publicación en redes de Lina Bina?

La joven actriz Lina Bina había compartido un preocupante mensaje el 1 de agosto en el que les pedía disculpas a sus seguidores por haber estado ausente en los últimos días.

Lina expresó que la razón de su ausencia era porque estaba pasando por diferentes asuntos personales que la tenían alejada de todas sus redes.

"Perdón por haber estado tan ausente, estoy pasando por muchas cosas en este momento".

Esta noticia del fallecimiento de Lina Bina tiene conmocionados a sus seguidores, quienes han estado enviándole mensajes a través de sus redes sociales en donde expresan su desconcierto y conmoción.