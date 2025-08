Jorge Herrera sorprende con tajante decisión en MasterChef Celebrity: "No es mi obligación"

El actor Jorge Herrera se ha convertido en uno de los participantes más hablados y comentados de la temporada actual de MasterChef Celebrity por su personalidad.

El recordado actor de Yo soy Betty, la fea, ha demostrado a lo largo de la competencia que es una persona con un carácter fuerte y que no le da miedo decir lo que piensa y siente.

Precisamente, en un reciente capítulo Jorge les había revelado a los televidentes detrás de cámaras que ya le estaba empezando a molestar cantar a la entrada con sus compañeros.

Jorge Herrera aseguraba que sentía que la cantaba al inicio de las pruebas se habían convertido en algo incómodo para él y por eso no lo iba a volver a hacer.

Esta decisión la volvió a reafirmar en el capítulo del 4 de agosto cuando volvió a expresar de manera más tajante que así sus compañeros se molestaran con él, seguía firme en su decisión de no volver a apoyarlos con sus cantos.

Los participantes de MasterChef Celebrity salieron cantando en el capítulo del 4 de agosto previo a un reto en parejas en el que no estuvieron Claudia Bahamón y Raúl Ocampo.

Aunque todos los participantes parecían emocionados, el actor Jorge Herrera se mostraba serio y concentrado en lo que sería una nueva prueba en la cocina más difícil del mundo.

Precisamente, detrás de cámaras el actor expresó que no volvería a cantar con sus compañeros y que nadie podría obligarlo a hacerlo, dejando una pulla al aire.

No participo más, no es mi obligación, no tengo por qué cantar, esto no es una familia, una unidad, esto es una competencia.