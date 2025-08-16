Murió amigo de Camilo Sánchez y lo despidió con sentido homenaje
El comediante Camilo Sánchez 'Déjeme quieto' le hizo sentido homenaje su amigo tras haber fallecido.
El comediante Camilo Sánchez, conocido por su programa de Fucks News con Camilo Pardo, conmovió a miles de sus fanáticos luego de compartir la lamentable noticia del fallecimiento de uno de sus grandes amigos.
¿Cómo confirmó Camilo Sánchez la partida de su amigo?
El exparticipante de 'Survivor, la isla de los famosos', compartió un carrusel con fotografías junto a su amigo, a quien quiso guardar su identidad, pues no etiquetó su red social, pero si le rindió un homenaje con sentidas palabras de despedida.
El comediante recordó lo mejor de su amigo, quien logró alcanzar varios de sus sueños y dejar una huella importante en sus seres queridos.
En las imágenes aprovechó para comparar fotos de ambos de años atrás y la más reciente, donde se les ve felices.
¿Cómo despidió Camilo Sánchez a su amigo?
El comediante mencionó que siempre le admiró su forma de vivir, agregando que al principio quiso ser topógrafo y fue el mejor de su clase, tanto así que antes de graduarse ya trabajaba con grandes empresas y viajando por toda Colombia como tanto le gustaba.
"Nunca le conocimos una novia, hasta que un día nos presentó una gran mujer y resulta que llevaban casi un año de novios y tenían planes de casarse, se casó joven y amo intensamente, vivió el amor como todos lo soñamos", escribió.
Detalló que Alejito, como lo llamaba, fue un gran hijo, hermano, esposo y amigo, que, aunque se fue los reconforta saber que estuvo en sus vidas y que no quedó debiendo nada, pues siempre hizo lo que quiso y logró todo lo que se propuso.
"Tan astuto fue que siendo tan joven no le faltó vivir nada, ojalá todos podamos algún día vivir como lo hizo Alejito. Infinito amor por ti mi perro, jamás te olvidaremos", agregó.
Tras su publicación, logró varios mensajes de apoyo, cariño y sentido pésame por este momento tan difícil que está atravesando con la partida de uno de sus grandes amigos, además que otros no dudaron en elogiar las gratas palabras con que decidió conmemorarlo.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike