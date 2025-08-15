Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Él es Andrés Marín, esposo de la periodista Alejandra Gómez, fallecida recientemente

Alejandra Gómez estaba casada con el también periodista Andrés Marín, a quien al parecer le dejó un mensaje de despedida.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
¿Quién es Andrés Marín, esposo de Alejandra Gómez?
Andrés Marín se despidió de Alejandra Gómez con estremecedor mensaje. (Foto Canal RCN)

La noticia del fallecimiento de la periodista Alejandra Gómez del programa Mañana Express del Canal RCN tiene consternados a todos a su alrededor y en las últimas horas su esposo, Andrés Marín se pronunció.

¿Quién es Andrés Marín, el esposo de la periodista fallecida Alejandra Gómez?

Andrés Marín rompió su silencio en la mañana del 15 de agosto tras hacerse pública la noticia del fallecimiento de Alejandra Gómez, quien falleció a sus 43 años en el día de su cumpleaños.

Del esposo de Alejandra se sabe que también es periodista de origen manizaleño, con más de 23 años de experiencia en diferentes medios de comunicación como Canal Capital, El Tiempo, RCN, entre otros.

Asimismo se sabe que a lo largo de su trayectoria como periodista ha sido galardonado con premios y reconocimientos como el "Alfonso López Michelsen" en 2022, "CPB-2004" o una mención de honor Álvaro Gómez Hurtado.

Precisamente, fue el mundo del periodismo lo que lo llevó a conocer a Alejandra Gómez, sin imaginarse que se convertiría en el amor de su vida.

Pareja de Alejandra Gómez rompió el silencio tras su fallecimiento
Andrés Marín dedicó estremecedor mensaje a Alejandra Gómez. (Foto Canal RCN)

¿Cuándo se casaron Alejandra Gómez y Andrés Marín?

Alejandra Gómez sostuvo una relación por varios años con el también periodista Andrés Marín, con quien llegó al altar en el primer semestre de 2024 en una boda sencilla y junto a sus seres queridos.

Según se ha podido conocer, Alejandra y Andrés se conocieron en el entorno profesional que los unía como colegas y allí fue que empezó a surgir su amor que posteriormente se consolidó.

Alejandra compartía en sus redes sociales detalles y fotografías de su relación junto al periodista manizaleño, con quien disfrutaba viajar, ir a conciertos, bailar, leer y con quien tenía múltiples proyectos para este según comentaban en sus publicaciones.

¡Qué nota bailar toda la vida con vos!

¿Cómo se despidió Andrés Marín de Alejandra Gómez?

Andrés Marín compartió un estremecedor mensaje de despedida para su esposa Alejandra Gómez en su cuenta de Instagram.

Allí el periodista compartió imágenes inéditas de lo que fue su relación sentimental y también dejó unas palabras en donde hizo un balance de su relación amorosa.

En medio de su publicación, Andrés reveló que Alejandra le dejó un mensaje antes de su fallecimiento, el cual aseguró por el momento no revelará.

Atesoro las palabras que me dejaste y que han sido reservadas para mi corazón y para nuestros seres más queridos. ¡Gracias por tanto y por todo, Negrita…!

