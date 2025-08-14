Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García reapareció en medio de rumores de ruptura con Altafulla con noticia

Karina García rompió el silencio tras ola de rumores y contó por qué no ha vuelto a aparecer con Altafulla en sus redes.

Juan David Velásquez
Karina García apareció en redes en medio de rumores de ruptura
Karina García reveló por qué ha estado ausente en redes. (Foto Canal RCN)

Karina García ha estado en el foco de la prensa en los últimos días luego que saliera el rumor de una posible ruptura sentimental con Altafulla.

¿Karina García y Altafulla terminaron?

En las últimas semanas las alarmas se prendieron entre los seguidores de la célebre pareja luego que ambos empezaran a dejarse de mostrar juntos en redes y eventos públicos.

Este repentino distanciamiento hizo que muchos de sus seguidores les empezaran a indagar por si había pasado algo, pero la pareja decidió optar por mantenerse en silencio y mostrarse haciendo otras actividades.

Sin embargo, la modelo antioqueña reapareció en sus redes sociales en la jornada del 14 de agosto en sus historias de Instagram para contarles a sus seguidores por qué ha estado tan alejada en los últimos días.

Hijo de Karina García sorprende al hablar de su separación con Altafulla
Karina García rompió el silencio y contó por qué ha estado ausente en sus redes. (Foto Canal RCN).

¿Qué dijo Karina García tras reaparecer en redes en medio de rumor de ruptura con Altafulla?

Karina García a través de sus historias de Instagram apareció para contarles a sus seguidores el motivo por el que ha estado ausente en sus redes.

Les voy a resumir un poquito, me desperté temprano, fui a entrenar y aquí voy súper montada con Bryan, estamos haciendo un video que podrán verlo el domingo.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia anunció que estaba preparándoles un video bastante importante para ella a sus seguidores.

Quisiera adelantarles, pero me tengo que quedar calladita.

Lo curioso de sus declaraciones es que aseguró que les daría una noticia que muchos habían estado preguntándole en los últimos días.

Es una noticia que todos estamos esperando hace varios días.

¿Cuál fue la reflexión que Karina García dejó en medio de rumores de ruptura?

Tras contar por qué había estado ausente en sus redes sociales y anunciar que el domingo les daría una noticia a sus seguidores la modelo compartió un reflexivo mensaje.

Tu disciplina no solo fortalece tu cuerpo, también despierta en otros las ganas de levantarse y luchar por su mejor versión.

Esta aparición de Karina García en sus redes sociales ha despertado la curiosidad de sus seguidores por saber cuál es ese anuncio que tiene por darles a ellos y por qué ha estado tan desaparecida y alejada de Altafulla.

