Westcol confesó lo que tuvo que hacer para soportar a Yina Calderón en su Stream

El encuentro viral entre Westcol y Yina Calderón sigue dando de qué hablar en redes, ya que el streamer paisa reveló recientemente lo que tuvo que hacer para sostener ese en vivo y poder dialogar con la influenciadora.

¿Qué tuvo que hacer Westcol para poder realizar el Stream con Yina Calderón?

El streamer paisa Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol en las plataformas digitales, se pronunció sobre su encuentro con la empresaria Yina Calderón.

En primera instancia, aseguró que en ningún momento le faltó el respeto, luego de lo que ella comentó en sus redes tras finalizar el en vivo.

Westcol reveló a sus seguidores lo que tuvo que hacer para dialogar con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Y aunque destacó que el encuentro fue todo un éxito que incluso cruzó fronteras, reveló que, a pesar de considerarse paciente, tuvo que fumar h!3rba para poder afrontarlo.

Antes de ese Stream yo le dije a Carlos: Carlos, yo necesito fumar parce, pero como una fiera porque si no voy a perder el control", expresó.

Westcol dejó claro a sus seguidores que perder el control no significaba ir más allá de las palabras, sino que, al no estar de acuerdo con Yina, simplemente la habría interrumpido.

¿Qué pasó en el Stream de Westcol y Yina Calderón?

Durante el encuentro, Yina le confesó a Westcol que solía hablar de él junto a Epa Colombia con la esperanza de que algún día las invitara a un Stream.

La empresaria de fajas también sorprendió al paisa al obsequiarle un muñeco de colección de Dragon Ball Z, detalle que dejó impresionado al joven de 24 años.

Sin embargo, pese a los gestos, Westcol no dudó en decirle a Yina que le generaba fastidio, la forma en que sus chismes provocan controversia.

Estas palabras incomodaron a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien más tarde, en un en vivo con sus seguidores, aseguró que ya no participaría en el evento organizado por el streamer contra su rival Andrea Valdiri.

Yina Calderón sorprendió a Westcol con un obsequio durante el Stream. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes sociales ante la confesión que hizo Westcol sobre su encuentro con Yina Calderón?

Usuarios y parte de la comunidad del antioqueño no dudaron en pronunciarse en redes sociales, manifestando su apoyo a la actitud que tuvo el streamer con Yina Calderón. Muchos lo elogiaron por decirle sus verdades de frente y no dejarse intimidar durante el en vivo.

Además, varios internautas resaltaron que Westcol mostró madurez al mantener la calma en medio de la tensión, mientras otros destacaron que el creador de contenido aprovechó el momento para reafirmar su estilo auténtico y directo, el mismo que lo ha llevado a ganarse la simpatía de miles de seguidores.