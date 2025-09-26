Andrea Valdiri causa revuelo al comerse un ojo de vaca crudo para “tener energía”

La cuenta regresiva para el combate entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en 'Stream Fighters 4' ya comenzó, y la creadora de contenido no ha dejado de sorprender con los detalles de su preparación.

Esta vez lo hizo de una forma inesperada y bastante peculiar, pues compartió una historia en su cuenta de Instagram probando un ojo de vaca crudo como parte de su “secreto de energía” previo al ring.

¿Cuál es la receta de Andrea Valdiri para elevar su fuerza antes del combate?

Andrea compartió con sus seguidores el momento exacto en el que junto a su novio, el empresario Juan David Sepúlveda, cortaba la capa externa de un ojo de vaca mientras ella entre risas y nervios se atrevió a comerse lo que había dentro.

Según explicó es una receta para tener una mayor fuente de vitaminas, de hecho en algunos lugares de Colombia es un elemento clave en las recetas de las abuelas que insistían en que era un alimente con alto nivel de nutrientes.

Y aunque no dudó en confesar que el sabor era desagradable y la textura le recordaba a algo tan incómodo como tragar un gargajo en medio de una gripa, lo comió completamente con la creencia firme de que le aportaría fuerza y vitalidad.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de Andrea Valdiri al verla probar un ojo de vaca?

Las historias rápidamente llamaron la atención y muchos seguidores no podían contener la risa al ver sus gestos de incomodidad mientras trataba de masticar el ojo de vaca, mientras otros comentaban con asombro que jamás se atreverían a comerlo.

Entre nervios, risas y hasta gestos de asco, Andrea Valdiri se comió un ojo de vaca para llegar con fuerza al enfrentamiento. (Foto Canal RCN)

El asco, la sorpresa y la curiosidad se mezclaron entre los comentarios convirtiendo el video en tendencia en cuestión de minutos, ella sin embargo se lo tomó con humor y demostró que está dispuesta a ir más allá de lo común con tal de estar en óptimas condiciones para el enfrentamiento.

¿Qué revelan estos detalles sobre la preparación de Andrea Valdiri para el combate con Yina Calderón?

El novio de Andrea Valdiri reforzó la idea, asegurando que este tipo de prácticas buscan darle energía adicional y prepararla mentalmente para “acabar con todo y con todos” en el ring de boxeo.

La Valdiri no conoce límites: sorprendió a todos al revelar su “receta de energía” previa al combate (Foto Canal RCN).

Lo cierto es que esta escena no solo demostró que Andrea tiene un gran compromiso con el combate, sino que también tiene una gran capacidad para seguir sorprendiendo al público de manera constante, incluso si eso significa probar recetas que generan rechazo en muchos de ellos.