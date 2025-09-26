Karol G tomó la máquina y tatuó ella misma a su equipo de trabajo ¿Cuál fue el resultado?

Para Karol G no existe un grupo más importante que el de las mujeres que la rodean y su equipo de trabajo, pues han estado presentes en los momentos más importantes de su proceso creativo y también en los retos.

¿De qué manera Karol G reconoce el esfuerzo de su equipo de trabajo cuando recibe reconocimientos y logros en su proyecto musical?

Convirtiéndose en pilares de su vida profesional y personal, cada uno de ellos logra inspirar a la cantante paisa y en el momento en el que llegan los logros, Karol G intenta reconocer su papel en ese camino, como en este caso, en el que rindió un homenaje muy particular, a través de tatuajes.

Karol G lanza tequila de lujo basado en su canción ’200 copas’ junto a Casa Dragones.(Foto: AFP)

Ella misma tatuó a sus personas más cercanas con un símbolo que hoy se ha vuelto tendencia en redes, un tatuaje inspirado en uno de sus temas más emblemáticos “200 copas”, canción que regresó a la conversación pública gracias al lanzamiento de su propia botella de tequila, un proyecto que llevaba preparando hace más de tres años.

¿Cómo celebró Karol G el lanzamiento de su nuevo proyecto?

Lejos de limitarse a los reflectores y a los escenarios, Karol G optó por una celebración privada y personal, marcada por la presencia de sus seres queridos y equipo de trabajo más cercano.

Karol G tomó la máquina de tatuar y plasmó en los brazos de varios de ellos un diseño sencillo, pero con gran significado, el título de la canción y una copa de Martini, símbolo que se ha convertido en emblema de “200 copas”.

El gesto sorprendió a todos los asistentes, pues demostró que la “Bichota” no solo brilla con su talento musical, sino que también se atreve a incursionar en áreas inesperadas como el arte del tatuaje.

La dinámica fue compartida en redes por sus hermanas y varios miembros del equipo mostrando con orgullo el resultado de la sesión de tatuajes improvisada.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores al ver a Karol G en su rol de tatuadora?

Los fans de Karol G no tardaron en convertir este momento en tendencia, en redes sociales fue evidente, pues muchos destacaron la manera en la que la cantante celebra sus éxitos de una forma sencilla, cercana y auténtica.

Karol G también le apuesta al emprendimiento | Foto Mike Coppola / Getty Images via AFP.

Involucrando siempre a las personas que la acompañan en la construcción de su proyecto musical y dejando claro que sus logros no son solo suyos, sino que también son resultado del esfuerzo de su equipo de trabajo y familia.