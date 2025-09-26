Jenn Muriel habría respondido a los señalamientos de robo de Yeferson Cossio: así reaccionó

En las últimas horas el nombre de Jenn Muriel y Yeferson Cossio se volvió tendencia en las redes sociales luego de que el creador de contenido paisa lanzara fuertes acusaciones en su contra. Pues el influenciador aseguró que su expareja le había robado a varios de sus perros una vez finalizó su relación.

¿Por qué Yeferson Cossio aseguró que Jenn Muriel le robó sus perros?

En un reciente en vivo por medio de la plataforma de streaming, Kick, Yeferson Cossio contó varias anécdotas sobre su relación pasada, pese a que su actual pareja sentimental se encontraba en el mismo lugar que él.

Yeferson Cossio acusa a Jenn Muriel de supuesto robo. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido aseguró antes cientos de espectadores que Jenn Muriel le había robado a varios de sus perros, poco después de que su relación llegó a su fin.

Según explicó Cossio, había llegado a un acuerdo con la influenciadora en el que no perderían contacto únicamente para saber cómo se encontraban los caninos, pero poco después de que él regresara de Japón para sorprenderla, ella se alejó.

“Cuando la relación se acabó, antes de saber que ella me iba a robar a mis hijos (perros) de la manera más cruel y vil posible, se suponía que íbamos a quedar bien”, contó.

Así mismo, el creador de contenido se adelantó a las posibles críticas que iba a recibir en redes sociales por sus palabras y aseguró que a él lo único que le importaba eran sus perros, y que sus sentimientos hacia Jenn Muriel ya no existían.

“Lo que no supero es que me haya robado mis perros… del resto, todo está bien. Sé que van a decir otra cosa, pero eso es lo que realmente me duele”, afirmó.

¿Cómo reaccionó Jenn Muriel ante los señalamientos de robo de Yeferson Cossio?

Ahora bien, horas más tarde de que varios clips alusivos a sus señalamientos se hicieran virales en redes sociales, principalmente en TikTok, Jenn Muriel sorprendió con un inesperado video en esta misma plataforma que muchos internautas tomaron como respuesta a las palabras de Yeferson Cossio.

En el video se puede apreciar a la joven modelo bailando con Toreto, uno de sus perritos criollos más antiguos, en el que expresó que estaban ensayando sus mejores pasos para diciembre.