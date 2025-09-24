Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano, se pronunció en medio de rumores de ruptura

Aida Victoria Merlano y su pareja Juan David Tejada han estado en el foco mediático en las últimas semanas al verse envueltos en rumores de crisis y hasta de una posible ruptura.

Artículos relacionados Talento nacional Mejor amiga de B-King reveló el último mensaje que le envió antes de su fallecimiento

¿Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada terminaron? Esto se sabe

Los rumores de ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada empezaron semanas atrás cuando de manera sorpresiva ambos empezaron a mostrarse solos en sus redes sociales y en eventos sociales.

En medio de estos rumores, la influenciadora ha dejado varios mensajes que han hecho alusión al tema de la ruptura, pero sin mencionar de manera directa a Tejada.

Precisamente, Aida Victoria Merlano confesó que ni su vida ni la de nadie era perfecta y que más allá de lo que se mostraba en redes cada persona tenía sus inconvenientes.

Por su parte, Juan David se había mantenido en silencio hasta la jornada del 23 de septiembre en donde se dejó ver junto a su hijo Emi.

Juan David Tejada se pronunció tras rumores de ruptura con Aida Victoria Merlano. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

¿Cuál fue el video que publicó Juan David Tejada en medio de rumores de ruptura con Aida Victoria Merlano?

Tras volverse a dejar ver en compañía únicamente de su hijo, Juan David Tejada sorprendió a sus seguidores con la noticia que había abierto una cuenta de TikTok.

Precisamente, tras este anuncio el 'agropecuario' sorprendió a publicar un video en sus redes sociales en el que utilizó una polémica metáfora sobre los caballos y las mujeres.

Suéltele la rienda que si el caballo es fino la rienda es de adorno y no hablo de caballos.



Como era de esperarse este mensaje de Juan David Tejada fue tomado como una clara pulla hacia Aida Victoria Merlano en medio de toda la ola de rumores de su relación.

¿Qué reacciones ha provocado el video y mensaje de Juan David Tejada?

Como era de esperarse este video de Juan David Tejada no ha pasado por desapercibido en redes sociales.

Por un lado, hubo comentarios como: "Se nota que ya no está con Aida", "Cuándo van a confirmar su ruptura" o "Ya es muy obvio que no están con Aida", en los que internautas aseguraron que era claro que las cosas entre Aida y él no estaban bien.

Sin embargo, algunos internautas han expresado que para ellos Aida y Juan David estarían haciendo creer que estaban mal en su relación por un tema de marketing.