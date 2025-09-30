Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón teme por su seguridad tras stream junto a Westcol: “le vi tanta rabia hacia mí”

Yina Calderón se sinceró sobre su experiencia en el stream de Westcol y afirmó sentirse arrepentida de haber participado en él.

Yina Calderón encendió alarmas: teme por su seguridad tras stream con Westcol
Yina Calderón confiesa que teme por su seguridad tras polémico stream con Westcol. (Foto Canal RCN).

El pasado sábado 27 de septiembre, Yina Calderón visitó la casa del streamer colombiano Westcol para conversar sobre diversos temas. Sin embargo, la experiencia no habría resultado nada agradable para la polémica influenciadora, quien lo dejó claro en sus redes sociales tras finalizar el stream.

¿Yina Calderón se arrepiente de haber participado en stream de Westcol?

Aunque Yina Calderón se mostró emocionada a lo largo de su participación en el stream de Westcol, una vez salió del lugar se pronunció por medio de sus redes sociales para expresar lo mal que se había sentido a lo largo de su conversación con el joven paisa.

Yina Calderón se le declaró en plena transmisión a Westcol
Yina Calderón sorprendió con confesión en vivo a Westcol, pero la respuesta no fue la esperada. (Foto Canal RCN).

Pues manifestó que este no había sido nada parcial frente a algunas de sus opiniones, entre ellas sobre su enfrentamiento contra la bailarina profesional Andrea Valdiri, con quien tendrá un cara a cara en el Stream Fighters 4 el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Incluso, la polémica influenciadora le pidió a sus cientos de seguidores que denunciaran cada clip que vieran con relación a este momento para que no se viralizara en redes sociales.

Yina Calderón sobre Westcol
Yina Calderón revela sus intenciones tras live con Westcol/Canal RCN

Ahora bien, en conversación con La Toxi Costeña, la empresaria de fajas manifestó que efectivamente se arrepentía de haber participado en este espacio con Westcol, y que, si pudiera devolver el tiempo, no se prestaría para esto.

“Si pudiera devolver el tiempo en este momento, yo creo que yo no hubiera ido”.

¿Yina Calderón teme por su seguridad en el Stream Fighters 4?

Así mismo, en este mismo espacio, Yina Calderón manifestó que había sentido mucha rabia por parte de Westcol hacia ella y que por tal razón le preocupaba el hecho de ir a su enfrentamiento en el Stream Fighters 4 y que por ser ella, no contara con las garantías, imparcialidad y sobre todo seguridad.

“Y la verdad me preocupa, lo voy a decir públicamente, el hecho de ir ese día a boxear, porque si me hizo eso en un stream, me preocupa mi seguridad en el evento, que no haya parcialidad… Porque le vi tanta rabia hacia mí, que yo misma digo: me está dando como miedo ir al evento”

