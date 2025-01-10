Westcol le dedicó emotivo mensaje a Beéle por su cumpleaños: “Gracias por todo, mi hermano”

Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, compartió con sus millones de seguidores en Instagram una emotiva imagen celebrando el cumpleaños de su amigo Beéle.

¿Qué le dijo Westcol a Beéle por su cumpleaños número 23?

Uno de los famosos en enviarle un mensaje de felicitación por el cumpleaños número 23 a Beéle fue Westcol.

El reconocido creador de contenido y empresario publicó en las historias de Instagram, donde reúne más de cinco millones de seguidores, una fotografía junto a Beéle en lo que parece ser una fiesta.

“Beéle, feliz cumpleaños pal’ brother. Gracias por todo, mi hermano”, escribió Westcol en la imagen.

La amistad entre ambos ha sido evidente en distintas transmisiones en vivo, fiestas y reuniones dentro del mismo círculo social que comparten los artistas y streamers.

Otra de las figuras que felicitó al barranquillero fue Valentina Taguado, presentadora de ¿Qué hay pa’ dañar?, quien compartió en sus historias una foto con Beéle, resaltando la cercanía de su amistad.

En varias ocasiones, la locutora ha tenido que salir a desmentir los rumores sobre un presunto romance con el cantante barranquillero, aclarando que solo los une una gran relación de amistad.

¿Cuándo cumpleaños Beéle y por qué es un artista reconocido?

Brandon López, nombre de pila del artista barranquillero, cumplió 23 años este 30 de septiembre y recibió mensajes de felicitación de colegas y amigos cercanos.

Su nombre se volvió tendencia en redes sociales no solo por su trayectoria musical —que lo mantiene entre los artistas colombianos más reconocidos a nivel mundial— sino también por las polémicas en torno a su vida personal.

En los últimos meses, Beéle ha estado en el centro de la conversación tras su separación de Camila Rodríguez, madre de sus dos hijos, por una infidelidad con Isabella Ladera.

Más recientemente, también se le vinculó a una polémica con la modelo venezolana después de un video.

A pesar de estas controversias, el artista sigue en ascenso en su carrera musical.

Incluso, se rumora una posible colaboración musical con la también barranquillera Shakira, luego de que se viralizara un video en el que aparecen bailando cumbia juntos.