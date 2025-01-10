Raúl Ocampo de MasterChef reveló lo que siente por Valeria Aguilar, ¿le gusta?

Raúl Ocampo abrió una dinámica de preguntas en su cuenta oficial de Instagram y allí le preguntaron por aspectos personales como por ejemplo si le gustaba Valeria Aguilar, su excompañera de MasterChef.

¿Cómo reaccionó Raúl Ocampo cuando le preguntaron por Valeria Aguilar?

Raúl Ocampo se ha convertido en uno de los participantes más queridos por los televidentes de MasterChef Celebrity, quienes han sido testigos de su cercanía con Valentina Taguado y Valeria Aguilar.

Aunque Valeria Aguilar ya salió de la competencia, muchos televidentes quedaron con la duda si durante el tiempo que estuvieron juntos surgió algo más que una amistad en ella y el actor.

Por eso, en medio de esta dinámica le indagaron a Raúl Ocampo le gustaba Valeria Aguilar.

Ante esta pregunta, el actor no se quedó callado y de manera sorpresiva sorprendió con su respuesta al asegurar que para él Valeria era una picarona.

Esa Valeria es una picarona.

Raúl Ocampo reveló si le gusta o no Valeria Aguilar. (Foto del Canal RCN)

¿Qué relación tienen Raúl Ocampo y Valeria Aguilar?

El actor también fue indagado por otro internauta sobre qué importancia tenía Valeria en su vida y si había llegado en el momento indicado.

Ante esta pregunta, el actor reveló que para él Valeria y Valentina se habían convertido en dos personas demasiado importantes en su vida.

Personas que se rían de los problemas te enseñan mucho. Ellas son grandes amores de mi vida.

¿Valeria Aguilar reveló que le gusta Raúl Ocampo?

Tras su salida de MasterChef Celebrity, Valeria Aguilar también fue indagada de manera directa sobre su relación y cercanía con Raúl Ocampo.

Valeria Aguilar no dudó en revelar que para ella el actor Raúl Ocampo era el hombre más guapo de la competencia, más allá que a todas les gustara el exfutbolista Mario Alberto Yepes.

"A Raúl, porque Raúl está muy guapo. Es que a todas les gusta Yepes, a mí me gusta Raúl"

Asimismo, dejó claro que se habían vuelto bastante cercanos y que su amistad con él y Valentina Taguado era lo mejor que le había dejado MasterChef Celebrity.