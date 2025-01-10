Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es la hija de Fonseca, quien ya cumplió 15 años: así luce y el parecido con su padre sorprende

Fonseca celebró los 15 años de su hija Paz, quien divide opiniones con su belleza y el parecido con su padre.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es la bella hija de Fonseca que cumplió 15 años.
¿Quién es la bella hija de Fonseca que cumplió 15 años? | AFP: Zak Bennet

Uno de los artistas más influyentes del país es Juan Fernando Fonseca Carrera, o más conocido como Fonseca, quien se ha destacado por la fusión que tiene entre el pop y ritmos folclóricos. Entre sus canciones más destacadas están: ‘Eres mi sueño’, ‘Te mando flores’ y ‘Arroyito’.

Además, el nombre del artista se ha convertido en tendencia en las últimas horas al compartir varias fotografías celebrando los 15 años de su hija, con quien tiene un gran parentesco.

¿Quién es la hija de Fonseca que divide opiniones en redes por su belleza?

En las últimas horas, Fonseca ha acaparado la atención mediática al demostrar la especial conexión que tiene con su hija Paz, a quien le hizo una especial celebración por su cumpleaños número 15.

Ella es la bella hija de Fonseca que cumplió 15 años.
¿Cómo celebró Fonseca los XV años de su hija Paz? | AFP: Giorgio Viera

Recientemente, Fonseca compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, unas emotivas fotografías en las que aparece junto a su pareja Juliana Posada y su bella hija Paz:

“Paz cumplió 15 años y no podemos estar más agradecidos con Dios y con la vida por esta bendición divina. Como te queremos niña, nuestra linda. Ven, voy a cuidarte el corazón”, añadió Fonseca en la descripción de la publicación.

Ella es la bella hija de Fonseca que cumplió 15 años.
Esta es la especial relación que Fonseca tiene con sus hijos. | AFP: Ethan Miller

Desde que Fonseca compartió las fotografías, muchos de los internautas han generado múltiples comentarios acerca de la belleza de Paz, quien tiene un gran parentesco con su padre y tuvo la oportunidad de disfrutar de una celebración especial junto a sus padres.

¿Quién es la esposa de Fonseca con quien tiene tres hijos?

Sin duda, una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento son el artista Fonseca y su esposa Juliana Posada, con quien lleva varios años de relación y es la madre de sus tres hijos llamados: Paz, Agustín y Manolo.

Desde luego, Juliana ha demostrado ser un pilar fundamental en la vida artística del cantante, acompañándolo en los momentos más importantes de su carrera y, también, en la crianza que han tenido con sus hijos.

Por su parte, Juliana es profesional en áreas relacionadas con la conducta humana, demostrando ser no solo una madre ejemplar, sino también una esposa dedicada.

