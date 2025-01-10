Cardi B y Nicki Minaj reavivan su rivalidad con explosiva pelea en redes

En el mundo del rap, las peleas entre artistas suelen ser tan mediáticas como su propia música.

Ese es el caso de Nicki Minaj y Cardi B, quienes desde hace años mantienen una rivalidad abierta que, lejos de enfriarse, se volvió a encender en los últimos días con un cruce de fuertes acusaciones en redes sociales.

¿Por qué son tendencia Nicki Minaj y Cardi B?

El lunes 29 de septiembre, Nicki Minaj y Cardi B protagonizaron un nuevo y explosivo capítulo en su ya conocida rivalidad.

Todo comenzó cuando Minaj, de 42 años, se burló del nuevo álbum de Cardi, Am I the Drama?, en una serie de publicaciones en X (antes Twitter) que posteriormente fueron eliminadas.

En uno de los mensajes, la rapera de “Starships” escribió simplemente “$4.99”, en aparente referencia al precio promocional en iTunes del segundo disco de Cardi. Más tarde, arremetió contra el embarazo de su colega.

Pero sus ataques no se detuvieron ahí. Minaj también se refirió a la hija de Cardi, Kulture,

llegando a llamarlos “cucarachas” y “monos”, un insulto que desató la furia de la intérprete de “Bodak Yellow”.

Cardi B, de 32 años, respondió pocas horas después con una serie de publicaciones igualmente directas. “No hay nada más molesto que una z0rra aburrida”, escribió.

Y añadió: “El poder que tengo… hace que estas z0rras salgan de rehabilitación cada vez. Vete a tu maldit4 habitación”.

La rapera, que recientemente anunció su embarazo junto a su novio Stefon Diggs, no dudó en calificar a Minaj de “C0caine Barbie” y recordó la condena de su hermano Jelani Maraj, quien fue sentenciado en 2020 a 25 años de prisión por agresión s*xual a una menor.

En medio de este cruce, Cardi también cuestionó por qué Minaj seguía mencionando su álbum. “¿Por qué sigues mencionando mi álbum? No es la broma que crees”, escribió.

“Llevas como 16 años en esto… necesitas compararte con tus colegas que empezaron en tu época: Rihanna, Taylor Swift, Drake… esos son los números con los que necesitas competir y no puedes porque estás por debajo de todos ellos. Yo estaba en la secundaria cuando saliste, ¿por qué te comparas conmigo?”.

Finalmente, Cardi no dejó pasar las insinuaciones de Minaj sobre su embarazo. “Bueno, este es el tercer tuit que habla de mi embarazo… como si no fueras a diferentes especialistas en fertilidad porque no puedes reproducirte con todos esos percs (medicamentos) revolviendo tus óvulos”, aseguró. Y concluyó con un pedido: “Señor, protege a mis bebés”.

¿Cómo comenzó la disputa entre Cardi B y Nicki Minaj?

La tensión entre ambas empezó a sentirse poco después de que Cardi B irrumpiera en la industria con su exitoso sencillo Bodak Yellow (2017). Muchos fanáticos comenzaron a compararla con Nicki Minaj, quien durante casi una década había reinado en solitario como la rapera más influyente.

La rivalidad entre las cantantes comenzó en 2017. (Foto Michael Tran / AFP)

Aunque en un inicio ambas intercambiaron elogios, la cordialidad se fue diluyendo. Los rumores de indirectas en canciones, entrevistas y redes sociales alimentaron la idea de que existía una competencia directa por el trono del rap femenino.

El punto de quiebre ocurrió en septiembre de 2018 durante la fiesta Harper's Bazaar Icons en la Semana de la Moda de Nueva York. Cardi intentó atacar físicamente a Nicki después de acusarla de hablar mal de su maternidad, terminando con un golpe en la frente tras ser detenida por seguridad. Aquel altercado marcó oficialmente el inicio de una enemistad pública.

Aunque con el paso de los años han surgido rumores sobre una posible reconciliación o colaboración, lo cierto es que hasta hoy no se ha concretado. Por el contrario, cada nuevo lanzamiento o declaración reaviva la tensión entre ambas, manteniendo viva una rivalidad que parece no tener fin.