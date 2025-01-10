Marcelo Cezán estará en La casa de los famosos Colombia 3: así lo anunció Carla Giraldo

La casa de los famosos Colombia 3 es una realidad y cada día se van conociendo nuevos detalles de esta próxima temporada del reality más visto en Latinoamérica.

¡Oficial! Marcelo Cezán acompañará a Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia 3

Días atrás se confirmó la presencia de la presentadora Carla Giraldo en la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 3.

La también actriz compartió su felicidad y emoción por estar de nuevo en la conducción de este formato que tanto dio de qué hablar en sus temporadas anteriores.

“Volvimos y estamos a otro nivel, TERCERA TEMPORADA de la casa más famosa!”, expresó Carla Giraldo.

Tras la confirmación de Carla en la nueva temporada del reality del Canal RCN, la misma presentadora reveló que el presentador que la acompañará será Marcelo Cezán.

Carla Giraldo confirmó esto primero con una fotografía junto al experimentado presentador con el mensaje: "Ya casi regresamos".

Marcelo Cezán y Carla Giraldo estarán en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo fue el reencuentro de Carla Giraldo y Marcelo Cezán para La casa de los famosos 3?

En la jornada del 1 de octubre Carla Giraldo confirmó que ya se encontró con Marcelo Cezán para las grabaciones de las promos y todo el contenido de expectativa para la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 3.

Ya llegó, ya está aquí.

Carla Giraldo a su estilo aseguró que le había tocado con Marcelo en esta nueva temporada del reality del Canal RCN, algo que sus seguidores le venían indagando en los últimos días.

Y sí, me tocó con él. Él, por el que todos preguntan, Marcelo, ¿que por qué no estás?

Carla mostró su emoción por volver a compartir set con Marcelo y sembró la intriga en sus fans de cuándo podrán verlos al aire para la nueva temporada de La casa de los famosos.

¿Cuándo es el estreno de La casa de los famosos Colombia 3?

La conducción de La Casa de los Famosos Colombia 3 ya está revelada: serán Carla Giraldo y Marcelo Cezán los presentadores que tendrán el reto de noche a noche guiar a los televidentes a través de cada gala, mantener la tensión de las nominaciones y acompañar de cerca a los participantes en sus momentos más emotivos, polémicos y sorprendentes.

Si no te quieres perder ningún detalle de la fecha de estreno, participantes y más revelaciones sobre La casa de los famosos Colombia 3, te invitamos a estar atento a SuperLike.com y la App del Canal RCN. Lo que se viene no te lo esperas.