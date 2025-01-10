Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcelo Cezán estará en La casa de los famosos Colombia 3: así lo anunció Carla Giraldo

Carla Giraldo compartió su efusiva reacción al reencontrarse con Marcelo Cezán para La casa de los famosos 3: "Me tocó con él".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Marcelo Cezán estará en La casa de los famosos 3
Carla Giraldo le dio la bienvenida a Marcelo Cezán. (Foto Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 3 es una realidad y cada día se van conociendo nuevos detalles de esta próxima temporada del reality más visto en Latinoamérica.

Artículos relacionados

¡Oficial! Marcelo Cezán acompañará a Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia 3

Días atrás se confirmó la presencia de la presentadora Carla Giraldo en la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 3.

La también actriz compartió su felicidad y emoción por estar de nuevo en la conducción de este formato que tanto dio de qué hablar en sus temporadas anteriores.

“Volvimos y estamos a otro nivel, TERCERA TEMPORADA de la casa más famosa!”, expresó Carla Giraldo.

Tras la confirmación de Carla en la nueva temporada del reality del Canal RCN, la misma presentadora reveló que el presentador que la acompañará será Marcelo Cezán.

Carla Giraldo confirmó esto primero con una fotografía junto al experimentado presentador con el mensaje: "Ya casi regresamos".

Marcelo Cezán, Carla Giraldo
Marcelo Cezán y Carla Giraldo estarán en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo fue el reencuentro de Carla Giraldo y Marcelo Cezán para La casa de los famosos 3?

En la jornada del 1 de octubre Carla Giraldo confirmó que ya se encontró con Marcelo Cezán para las grabaciones de las promos y todo el contenido de expectativa para la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 3.

Ya llegó, ya está aquí.

Carla Giraldo a su estilo aseguró que le había tocado con Marcelo en esta nueva temporada del reality del Canal RCN, algo que sus seguidores le venían indagando en los últimos días.

Y sí, me tocó con él. Él, por el que todos preguntan, Marcelo, ¿que por qué no estás?

Carla mostró su emoción por volver a compartir set con Marcelo y sembró la intriga en sus fans de cuándo podrán verlos al aire para la nueva temporada de La casa de los famosos.

Artículos relacionados

¿Cuándo es el estreno de La casa de los famosos Colombia 3?

La conducción de La Casa de los Famosos Colombia 3 ya está revelada: serán Carla Giraldo y Marcelo Cezán los presentadores que tendrán el reto de noche a noche guiar a los televidentes a través de cada gala, mantener la tensión de las nominaciones y acompañar de cerca a los participantes en sus momentos más emotivos, polémicos y sorprendentes.

Si no te quieres perder ningún detalle de la fecha de estreno, participantes y más revelaciones sobre La casa de los famosos Colombia 3, te invitamos a estar atento a SuperLike.com y la App del Canal RCN. Lo que se viene no te lo esperas.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia
Marcelo Cezán y Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia 3. (Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juan David Tejada mostró la situación que está pasando Talento nacional

Expareja de Aida Victoria Merlano reveló la difícil situación que atraviesa: "Les pido una oración"

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, genera preocupación al mostrar lo que está viviendo con familiar.

Vanessa Pulgarín causa preocupación al aparecer llorando en video. Talento nacional

Vanessa Pulgarín generó preocupación al aparecer llorando en redes: “Ustedes me tienen así”

Vanessa Pulgarín causó preocupación al compartir un video llorando. Además, explicó lo que ha sentido desde que tiene la corona.

ChatGPT y Natalia París: el curioso test que le mostró posibles rasgos de autismo Natalia París

Natalia París reveló que un test en ChatGPT le indicó posibles rasgos de autismo

Natalia París sorprendió al confesar que, tras realizar un test en ChatGPT, descubrió posibles rasgos de autismo en ella.

Lo más superlike

Blessd fue demandado por el mánager de Pirlo por presunto secuestro Blessd

Blessd enfrenta demanda por parte de un mánager en la Fiscalía por presunto secuestro

Blessd se encuentra en medio de una polémica, luego de que el mánager del artista Pirlo lo demandara ante la Fiscalía por secuestro.

El actor Carlos Arau falleció Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

Raúl Ocampo respondió si le gusta Valeria Aguilar MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo de MasterChef reveló lo que siente por Valeria Aguilar, ¿le gusta?

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Nuevas pistas revelan detalles sobre la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta