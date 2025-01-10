Melissa Gate habría reaccionado a la ruptura de Karina García y Altafulla: "Qué miedo"

La ruptura de Karina García y Andrés Altafulla ha provocado gran revuelo en redes sociales y un sinfín de reacciones por parte de internautas y personas cercanas, una de ellas fue la influenciadora Melissa Gate.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

¿Cómo reaccionó Melissa Gate a la ruptura de Karina García y Altafulla?

Melissa Gate coincidió con Karina García y Andrés Altafulla en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Los televidentes del reality del Canal RCN fueron testigos de la mala relación que hubo entre Melissa Gate con Karina García y Altafulla.

Diferencias que continuaron tras la finalización del reality, en donde hubo un cruce de mensajes e indirectas a través de redes sociales y en entrevistas.

Como era de esperarse tras hacerse oficial la ruptura de Karina García y Altafulla, muchos internautas estaban atentos a la posibles reacción de Melissa Gate, quien curiosamente lanzó un controversial mensaje.

Melissa Gate habría reaccionado a la ruptura de Karina García y Andrés Altafulla. (Canal RCN)

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¿Melissa Gate le mandó pulla a Karina García tras su ruptura con Altafulla?

Melissa Gate compartió un video en sus historias de Instagram en donde curiosamente hablaba de toda la controversia que había en redes por una ruptura sin mencionar nombres.

Qué miedo, qué terror, ¿vieron todo lo que está pasando últimamente?

Tras referirse a la polémica del momento complementó su mensaje hablando de divorcios y cómo hacerlo de manera correcta.

Por eso si te quieres divorciar del maldito infeliz con el que estás (...) te asesora y te hace los mejores divorcios.

Artículos relacionados Karina García Valentino Lázaro reveló nuevos detalles de la ruptura de Karina García y Altafulla

¿Qué reacciones ha dejado el comentario de Melissa Gate sobre la ruptura de Karina García y Altafulla?

Como era de esperarse el mensaje de Melissa Gate no ha pasado por desapercibido en redes y muchos internautas lo han asociado como su reacción a la ruptura de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia.

Muchos internautas recordaron que Melissa Gate siempre criticó y dudó de la solidez de esta relación, por lo que muchos lo tomaron como una clara pulla hacia ellos.

Hasta el momento se sabe que la posible causa de la ruptura entre Karina García y Altafulla habría sido por el poco tiempo que tenían por sus compromisos personales.