RCN le da la bienvenida a diciembre con un emotivo comercial navideño: así se grabó

En esta época del año, en la que cada hogar se llena de luces, música y recuerdos, RCN quiso hablarles desde el corazón a sus televidentes, oyentes e internautas.

¿Cuál es el nuevo comercial navideño de RCN?

Durante todo el año hemos estado contigo: cuando enciendes la radio, cuando prendes el televisor, cuando abres tu dispositivo para informarte o para compartir un momento especial.

En esta época decembrina queremos agradecerte por compartir con nosotros emociones, sentimientos, historias, música y compañía.

Además, destacar con nuestro talento todo eso que hace mágica, especial y única estas fechas: Día de las velitas, Navidad y Año Nuevo.

¡Gracias por dejarnos acompañarte durante todo el año! Hoy, más que nunca, seguimos unidos. Por eso presentamos nuestro nuevo comercial navideño, una pieza inspirada en lo que sentimos cada día cuando estamos contigo: porque tú eres parte de nuestra familia.

Felices fiestas. Esta vez estamos TODOS juntos. ¡Somos RCN! En RCN celebramos la llegada de diciembre. (Foto Canal RCN)

Desde RCN tenemos un mensaje especial para ti en nuestro comercial de navideño

Sabemos que hay sonidos que nos llevan de vuelta a casa: la risa de quienes queremos, el abrazo que estábamos esperando, las voces que nos acompañan cada día y en estas fiestas, estamos todos juntos: en cada región, ciudad, municipio y hogar, RCN está contigo.

Gracias por permitirnos entrar a tu casa, por compartir tus mañanas, tus noches, tus risas, tus historias y tus silencios. Gracias por dejarnos ser compañía, guía, entretenimiento y, sobre todo, parte de tu vida.

En estas fiestas, estamos más unidos que nunca. Desde RCN Radio y Televisión… ¡te deseamos Felices Fiestas! Esta vez estamos todos juntos. ¡Somos RCN!