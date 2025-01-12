Maluma sorprendió a J Balvin con emotiva confesión tras su concierto en Medellín: así reaccionó

José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, se ha apoderado de las tendencias desde el último fin de semana por su concierto en Medellín.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

¿Cuál fue el emotivo mensaje que Maluma le dedicó a J Balvin tras su concierto en Medellín?

El reguetonero se dio cita con sus fanáticos el pasado 29 de noviembre para su concierto "Hecho en Medellín, Ciudad Primavera", en donde hizo vibrar al Atanasio Girardot.

Este concierto que duró más de 7 horas estuvo cargado de música, momentos emotivos, invitados sorpresa como Daddy Yankee, 50 Cent, Farruko, Ryan Castro, Feid, Yandel, entre otros.

Asimismo, la aparición del cantante paisa Maluma hizo que el estadio generó una algarabía grande en el estadio, ya que para muchos J Balvin y él son los reguetoneros más importantes de Medellín.

Maluma sorprendió a su colega al arrodillársele como símbolo de respeto y admiración, un gesto al que J Balvin respondió de la misma forma poniéndose de rodillas y posteriormente dándose un emotivo abrazo que fue ovacionado por todo el estadio y ahora en redes.

Tras este emotivo momento y esta noche soñada, Maluma decidió recopilar varios de los mejores momentos de este concierto en sus redes sociales con una emotiva dedicatoria para J Balvin y confesión.

Hoy y siempre te aplaudimos, te celebramos y reconocemos la tarea tan hp que haces por poner a MEDALLO en el mapaaaaa. Si vos sos el niño de MEDELLÍN, ¿yo que vendría siendo?

Maluma dedicó emotivo mensaje a J Balvin. (AFP: Matt Winkelmeyer y Martin Bernetti)

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a una exreina! Murió famosa modelo y presentadora tras batalla contra el cáncer

¿Qué confesión le hizo Maluma a J Balvin?

Maluma junto a un carrusel de fotografías en donde dejó ver su abrazo y emotivo momento con J Balvin, dejó unas sinceras palabras en donde le confesó lo que hizo por él años atrás.

El conocido 'Pretty boy' aseguró que cuando era adolescente buscaba la forma de colarse en los conciertos de J Balvin, y desde ese momento sabía que su futuro colega no era alguien por moda, sino, por el contrario, marcaría historia.

Cuando tenía 15 años me colaba (metía) a las fiestas que J Balvin iba a cantar para verlo y vibrar con su música, siempre supe que iba a cambiar las reglas del juego y que sería un antes y un después de su carrera…

Maluma le expresó su orgullo a J Balvin por ver la persona en la que se había convertido y ver el legado que estaba haciendo en la música y el gran amor que daba a su familia.

Hoy lo conozco como Jose, el camellador, el competitivo, el man que ama a su familia y entrega su vida para dejar un legado.



Maluma cerró su dedicatoria especial a J Balvin con un mensaje en el que resaltó el talento colombiano y donde dejó claro que siempre será un orgullo para él cantar en su país: "ARRIBA COLOMBIA. ARRIBA LA MÚSICA DE MI TIERRA. Pd: estaba LOCO x VOLVER a cantarle a mi gente".

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara mostró a Emilia tras una semana de su nacimiento: "No me las creo"

¿Cómo reaccionó J Balvin a las palabras de Maluma?

Estas emotivas palabras de Maluma para J Balvin junto a su carrusel de fotografías del concierto no pasaron por desapercibido.

Muchos colegas del género urbano y de la música reaccionaron con palabras de felicitación y orgullo por ambos, quienes dejaron atrás sus diferencias para consolidar una gran amistad.

Precisamente, J Balvin también reaccionó a la publicación de Maluma llamándolo 'hermano' y expresándole que el cariño era mutuo y verdadero.

Te amo hermano.