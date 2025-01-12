Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Maluma sorprendió a J Balvin con emotiva confesión tras su concierto en Medellín: así reaccionó

Maluma rompió el silencio tras concierto de J Balvin en Medellín y sorprendió a su colega al hacerle emotiva confesión.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Maluma sorprendió a J Balvin con confesión
(AFP: Tommaso Boddi y AFP: Jaime SALDARRIAGA)

José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, se ha apoderado de las tendencias desde el último fin de semana por su concierto en Medellín.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el emotivo mensaje que Maluma le dedicó a J Balvin tras su concierto en Medellín?

El reguetonero se dio cita con sus fanáticos el pasado 29 de noviembre para su concierto "Hecho en Medellín, Ciudad Primavera", en donde hizo vibrar al Atanasio Girardot.

Este concierto que duró más de 7 horas estuvo cargado de música, momentos emotivos, invitados sorpresa como Daddy Yankee, 50 Cent, Farruko, Ryan Castro, Feid, Yandel, entre otros.

Asimismo, la aparición del cantante paisa Maluma hizo que el estadio generó una algarabía grande en el estadio, ya que para muchos J Balvin y él son los reguetoneros más importantes de Medellín.

Maluma sorprendió a su colega al arrodillársele como símbolo de respeto y admiración, un gesto al que J Balvin respondió de la misma forma poniéndose de rodillas y posteriormente dándose un emotivo abrazo que fue ovacionado por todo el estadio y ahora en redes.

Tras este emotivo momento y esta noche soñada, Maluma decidió recopilar varios de los mejores momentos de este concierto en sus redes sociales con una emotiva dedicatoria para J Balvin y confesión.

Hoy y siempre te aplaudimos, te celebramos y reconocemos la tarea tan hp que haces por poner a MEDALLO en el mapaaaaa. Si vos sos el niño de MEDELLÍN, ¿yo que vendría siendo?

Maluma dedicó emotivo mensaje a J Balvin. (AFP: Matt Winkelmeyer y Martin Bernetti)

Artículos relacionados

¿Qué confesión le hizo Maluma a J Balvin?

Maluma junto a un carrusel de fotografías en donde dejó ver su abrazo y emotivo momento con J Balvin, dejó unas sinceras palabras en donde le confesó lo que hizo por él años atrás.

El conocido 'Pretty boy' aseguró que cuando era adolescente buscaba la forma de colarse en los conciertos de J Balvin, y desde ese momento sabía que su futuro colega no era alguien por moda, sino, por el contrario, marcaría historia.

Cuando tenía 15 años me colaba (metía) a las fiestas que J Balvin iba a cantar para verlo y vibrar con su música, siempre supe que iba a cambiar las reglas del juego y que sería un antes y un después de su carrera…

Maluma le expresó su orgullo a J Balvin por ver la persona en la que se había convertido y ver el legado que estaba haciendo en la música y el gran amor que daba a su familia.

Hoy lo conozco como Jose, el camellador, el competitivo, el man que ama a su familia y entrega su vida para dejar un legado.


Maluma cerró su dedicatoria especial a J Balvin con un mensaje en el que resaltó el talento colombiano y donde dejó claro que siempre será un orgullo para él cantar en su país: "ARRIBA COLOMBIA. ARRIBA LA MÚSICA DE MI TIERRA. Pd: estaba LOCO x VOLVER a cantarle a mi gente".

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó J Balvin a las palabras de Maluma?

Estas emotivas palabras de Maluma para J Balvin junto a su carrusel de fotografías del concierto no pasaron por desapercibido.

Muchos colegas del género urbano y de la música reaccionaron con palabras de felicitación y orgullo por ambos, quienes dejaron atrás sus diferencias para consolidar una gran amistad.

Precisamente, J Balvin también reaccionó a la publicación de Maluma llamándolo 'hermano' y expresándole que el cariño era mutuo y verdadero.

Te amo hermano.

J Balvin reaccionó a publicación de Maluma. (Foto | Mike Coppola)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Daddy Yankee y J Balvin Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin

El cantante Daddy Yankee reveló qué pidió para estar presente en el show de J Balvin en Medellín.

J Balvin agradece a los 25 invitados de su concierto en Medellín y recopila los mejores momentos en video en su Instagram. J Balvin

J Balvin agradece a los 25 invitados que tuvo en su concierto en Medellín

“Un concierto hecho con amor”: J Balvin conmemora el show en Medellín con video de los mejores momentos y agradecimiento a todos los invitados que tuvo.

Así se vivió el Megaland 2025 por primera vez en el Campín y celebrando 20 años de su creación. Viral

Así se vivió el primer Megaland en el Campín, celebrando los 20 años del evento

Arcángel se llevó todos los aplausos con su show e invitados, pero artistas como Greeicy, Altafulla y Yeison Jiménez no se quedaron atrás.

Lo más superlike

Falleció reconocido artista mientras tocaba en vivo Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

El artista se desplomó repentinamente sobre el escenario cuando la banda tocaba la tercera canción de su repertorio musical.

Maleja compartió la tradición de gratitud que su padre realizaba cada inicio de diciembre. Maleja Restrepo

Maleja Restrepo recordó a su papá con un emotivo ritual de navidad: "Agradezco extrañarte"

¿Quiénes son los integrantes del séptimo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia? La casa de los famosos

¿Por qué son famosos Maiker Smith, Erick Pabón y El Sebastucho? Conoce más sobre los aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética