Paola Jara mostró a Emilia tras una semana de su nacimiento: "No me las creo"

La cantante Paola Jara compartió las primeras fotos de Emilia tras una semana de su nacimiento e hizo confesión en sus redes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paola Jara sorprendió con confesión
Paola Jara se sinceró tras dos semanas de haber dado a luz. (Fotos Canal RCN)

La cantante Paola Jara y el cantante Jessi Uribe se han apoderado de las tendencias tras el nacimiento de su primera hija Emilia.

¿Paola Jara reveló el rostro tras una semana de su nacimiento?

La cantante Paola Jara rompió su silencio en la jornada del 28 de noviembre tras el nacimiento de su hija Emilia en donde compartió sus primeras fotos.

La artista de música popular llevaba alejada de las redes sociales desde el nacimiento de su hija el pasado 19 de noviembre.

Peor en la jornada de este día la artista decidió pronunciarse para mostrar cómo luce tras nueve días de haber dado a luz, contar cómo ha vivido esta etapa y publicar las primeras fotos de su hija.

Paola Jara compartió emotiva foto de su hija
Paola Jara sorprendió con foto de su hija. (AFP: Frazer Harrison y Freepik)

¿Cuál fue la publicación que hizo Paola Jara tras una semana del nacimiento de Emilia?

Paola Jara compartió las primeras fotos de su hija Emilia tras nueve días de haber dado a luz en donde dejó emotivas fotos de la pequeña.

La artista se sinceró al asegurar que no creía aún poder tener en sus brazos a su hija y ver lo perfecta que es.

Todavía no me las creo, hace dos semanas estabas aún creciendo dentro de mí y hoy estás aquí. En mis brazos.

La antioqueña aseguró que se sentía enamorada de su pequeña bebé y que han sido días de mucho aprendizaje y amor.

Me tienes enamorada Emilia.

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe a la emotiva publicación de Paola Jara tras una semana del nacimiento de su hija?

Como era de esperarse Jessi Uribe se mostró encantado con la publicación de Paola Jara y así lo expresó a través de los comentarios.

El cantante de 'Dulce pecado' se mostró enternecido y enamorado antes las fotografías de su pareja con su bebé.

Las amo.

Asimismo, muchos de los seguidores de la pareja se mostraron encantados con las primeras fotos de Emilia y así lo expresaron en los comentarios.

Paola Jara revela la etapa soñada que quiere vivir con su hija Emilia
Paola Jara comparte sus planes más tiernos con su hija Emilia. (Foto Canal RCN).
