Valentino Lázaro reveló nuevos detalles de la ruptura de Karina García y Altafulla

La ruptura de Karina García y Andrés Altafulla ha dado bastante de qué hablar en redes sociales y en las últimas horas uno de los mejores amigos de la influenciadora se pronunció.

¿Qué reveló Valentino Lázaro de la ruptura de Altafulla y Karina García?

Valentino Lázaro rompió el silencio tras la ruptura de su amiga Karina García con Altafulla, el influenciador reveló nuevos detalles y se mostró del lado de la modelo.

El influenciador empezó su mensaje arremetiendo contra Altafulla asegurando que se estaba haciendo la víctima en este caso y que él ponía las 'manos al fuego' por Karina porque la conocía.

Altafulla, deja de hacerte la víctima. Yo te tengo leído desde hace rato. Karina jamás va a exponer nada porque la conozco desde el reality: siempre se ha guardado su dolor.

Valentino aseguró que no se podía quedar callado al ver según él como Altafulla se aprovechaba de la situación y de los sentimientos de su amiga.

Lázaro sorprendió al decir que durante la relación entre ellos el cantante se había aprovechado en varias oportunidades de la modelo y tras su ruptura quería supuestamente volver a hacerlo.

Durante la relación fuiste un beneficiado constante, y ahora en la ruptura intentas repetir el patrón para quedarte con el papel de 'pobre hombre sorprendido'.

Valentino Lázaro defendió a Karina García y arremetió contra Altafulla. | Foto: Canal RCN

¿Por qué Valentino Lázaro señaló a Altafulla como el culpable de la ruptura con Karina García?

Valentino Lázaro aseguró que él sabía por alguien cercano a Karina García que Altafulla fue el que le dejó de hablar a la modelo paisa y que ahora se hacía el sorprendido.

No engañes: llevas 15 días sin hablarle, sin un mensaje, sin un gesto. ¿De qué sorpresa hablas? (Y ESO QUE KARI NO ME HA QUERIDO CONTAR NADA, YA QUE ESTO LO SÉ POR OTROS LADOS).

Valentino aseguró también que al parecer Altafulla dejó su relación con Karina García a un lado y que se dedicó solo a utilizarla para impulsar y promover su carrera.

Si uno quiere una relación, la cuida y la nutre. No se limita a usarla como vitrina para realities, entrevistas o música y mucho menos después de terminar.

¿Qué mensaje le envió Valentino Lázaro a Altafulla tras su ruptura con Karina García?

El influenciador fue directo al culpar y señalar a Altafulla como el responsable de la ruptura y de ahora supuestamente lucrarse con su nombre.

Aquí no hay sorpresa, aquí hubo abandono. Y lo único que debería sorprenderte es que todavía tengas el descaro de lucrarte con su nombre.

Valentino Lázaro le pidió a Altafulla que midiera sus palabras y pensara antes de hablar en las entrevistas que estaba dando sobre lo que pasó con Karina García, ya que estas podrían aumentar el daño ya ocasionado.

Respeta. Piensa lo que dices y mide el daño que puedes causar con tu juego de víctima. Porque todos sabemos la verdad: hace rato que la trataste como invisible.