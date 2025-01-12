Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino opinó tras polémica por asistencia de Cara al concierto de Beéle

Así reaccionó Valentino tras polémica por la aparición de Cara Rodríguez en el concierto de Beéle.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Valentino, Cara Rodríguez y Beéle
Valentino defendió a Cara Rodríguez tras apoyo a Beéle/Canal RCN, Buen Día, Colombia/AFP: Romain Maurice

La influenciadora Cara Rodríguez generó opiniones divididas en redes sociales luego de asistir a uno de los conciertos de su expareja, el artista Beéle en Bogotá.

Artículos relacionados

¿Por qué Cara Rodríguez asistió al concierto de Beéle?

El barranquillero ha sorprendido a sus fanáticos tras hacer varias fechas en el Movistar Arena en la ciudad Bogotá donde ha logrado cautivar a todos sus admiradores con sus increíbles presentaciones.

Reencuentro entre Cara y Beele

Recientemente, la creadora de contenido Cara Rodríguez, apareció en uno de sus shows junto a sus dos hijos, Ethan Kai y Paolo Kai, quienes estaban apoyando a su padre.

En entrevista exclusiva con SuperLike, Cara reveló que estuvo como cualquier asistente más, pero que lo hizo por sus pequeños, pues lo que más le importa es su bienestar.

"Siento que Brandon y yo podemos ser buenos amigos por mis hijos (...) en ese momento no era Cara, Camila, la ex de, sino la mamá de Ithan y Paolo, ellos estaban felices, aplaudían y gritaban, era algo muy emocionante", expresó.

Tras sus declaraciones, muchos internautas reaccionaron, algunos destacando su madurez y aplaudiéndola, mientras que otros no dudaron en criticarla cuestionando todo lo que había revelado de la relación de los dos anteriormente.

Debido a ciertas críticas que recibió, su mejor amigo, el influenciador Valentino Lázaro, decidió defenderla al respecto.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Valentino sobre Cara Rodríguez y Beéle?

Valentino decidió compartir un video en una de sus redes sociales interpretando la canción "Top Diesel" del cantante Beéle y defendiendo a Cara Rodríguez de los comentarios malintencionados.

Valentino sobre Cara y Beele

"¿Por qué tanta funa a Cara si ella antes de ser su exmujer es y será siempre la mamá de sus hijos", escribió.

Y a Cara le resaltó su comportamiento agregando: "lo entendiste todo amiga".

Artículos relacionados

Tras su revelación, logró varias reacciones de los internautas que se mostraron de acuerdo con él y también decidieron defender a la influenciadora de quienes la juzgan.

Por ahora, Beéle sigue disfrutando de sus hijos y del éxito que está teniendo con su música, pues tendrá una octava fecha en el Movistar Arena.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maleja compartió la tradición de gratitud que su padre realizaba cada inicio de diciembre. Maleja Restrepo

Maleja Restrepo recordó a su papá con un emotivo ritual de navidad: "Agradezco extrañarte"

Maleja Restrepo inició diciembre con un homenaje a su padre retomando el ritual de gratitud que él hacía cada año en familia.

Expareja de Kevin Roldán se pronunció acerca de la condición de su hijo: compartió estos detalles Kevin Roldán

Expareja de Kevin Roldán se pronunció acerca de la condición de su hijo: compartió estos detalles

Expareja de Kevin Roldán rompió el silencio tras la complicada condición que enfrenta su hijo y compartió su estado de salud.

Ornella Sierra con su novio Ornella Sierra

Ornella Sierra respondió a crítica tras presumir a su nuevo novio

La influenciadora Ornella Sierra habló sobre exponer su nueva relación a la opinión pública.

Lo más superlike

Daddy Yankee y J Balvin Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin

El cantante Daddy Yankee reveló qué pidió para estar presente en el show de J Balvin en Medellín.

Falleció reconocido artista mientras tocaba en vivo Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

¿Quiénes son los integrantes del séptimo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia? La casa de los famosos

¿Por qué son famosos Maiker Smith, Erick Pabón y El Sebastucho? Conoce más sobre los aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética