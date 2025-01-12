Valentino opinó tras polémica por asistencia de Cara al concierto de Beéle

La influenciadora Cara Rodríguez generó opiniones divididas en redes sociales luego de asistir a uno de los conciertos de su expareja, el artista Beéle en Bogotá.

¿Por qué Cara Rodríguez asistió al concierto de Beéle?

El barranquillero ha sorprendido a sus fanáticos tras hacer varias fechas en el Movistar Arena en la ciudad Bogotá donde ha logrado cautivar a todos sus admiradores con sus increíbles presentaciones.

Recientemente, la creadora de contenido Cara Rodríguez, apareció en uno de sus shows junto a sus dos hijos, Ethan Kai y Paolo Kai, quienes estaban apoyando a su padre.

En entrevista exclusiva con SuperLike, Cara reveló que estuvo como cualquier asistente más, pero que lo hizo por sus pequeños, pues lo que más le importa es su bienestar.

"Siento que Brandon y yo podemos ser buenos amigos por mis hijos (...) en ese momento no era Cara, Camila, la ex de, sino la mamá de Ithan y Paolo, ellos estaban felices, aplaudían y gritaban, era algo muy emocionante", expresó.

Tras sus declaraciones, muchos internautas reaccionaron, algunos destacando su madurez y aplaudiéndola, mientras que otros no dudaron en criticarla cuestionando todo lo que había revelado de la relación de los dos anteriormente.

Debido a ciertas críticas que recibió, su mejor amigo, el influenciador Valentino Lázaro, decidió defenderla al respecto.

¿Qué dijo Valentino sobre Cara Rodríguez y Beéle?

Valentino decidió compartir un video en una de sus redes sociales interpretando la canción "Top Diesel" del cantante Beéle y defendiendo a Cara Rodríguez de los comentarios malintencionados.

"¿Por qué tanta funa a Cara si ella antes de ser su exmujer es y será siempre la mamá de sus hijos", escribió.

Y a Cara le resaltó su comportamiento agregando: "lo entendiste todo amiga".

Tras su revelación, logró varias reacciones de los internautas que se mostraron de acuerdo con él y también decidieron defender a la influenciadora de quienes la juzgan.

Por ahora, Beéle sigue disfrutando de sus hijos y del éxito que está teniendo con su música, pues tendrá una octava fecha en el Movistar Arena.