Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Karina García rompió el silencio sobre polémica tras fuertes acusaciones

Hija de Karina García se defendió tras fuertes señalamientos hacia ella y a su mamá.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Isabella Vargas y Karina García
Hija de Karina García se defendió tras fuertes acusaciones/Canal RCN

Isabella Vargas, hija de la influenciadora Karina García, se cansó de las fuertes acusaciones que le han lanzado desde hace un buen tiempo a ella y a su mamá que han tomado fuerza en los últimos días.

Artículos relacionados

¿De qué acusan a la hija de Karina García?

Luego de una publicidad de la joven sobre videollamadas con extranjeros, la comenzaron a señalar de que estaría promocionando act*s indebid*s; además de indicar que la influenciadora le conseguiría clientes para estar con ellos.

Hija de Karina García tras críticas

Debido a ello, Isabella se cansó de dichas acusaciones y decidió pronunciarse al respecto, desmintiendo y aclarando la situación.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la hija de Karina García tras fuertes señalamientos?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un video en el que habló sobre el tema.

"Hay gente enferma de la cabeza que está utilizando la inteligencia artificial para hacer cosas (...) es un llamado para que paren eso, ya es suficiente con el hate hacia mi mamá, nosotras siempre nos quedamos calladas, siempre es lo mismo que prepa**, pu**, de que me busca clientes, pero hacer montajes como si yo estuviera teniendo relaci*nes con otra persona, eso sí se pasa de la línea", dijo.

Hija de Karina García tras señalamientos

En cuanto a las videollamadas indicó que, no se trata sobre muchos han dicho, pero aclaró que ella no se dedica a eso y solo fue una publicidad que realizó.

"Yo no me dedico a eso, yo no lo hago, simplemente fue una publicidad que hice, quería dejarles eso claro, paren este tema, dejen de meterse con cosas tan delicadas, yo no me meto con nadie", añadió.

Asimismo, indicó que, ella normalmente guarda silencio ante todo lo que dicen sobre ella en redes sociales, pero considera que esos comentarios en su contra pasaron los límites.

Artículos relacionados

Tras su revelación, logró varias reacciones de los internautas donde muchos la apoyaron y defendieron, mientras que otros no dudaron en seguirla criticando.

Por ahora, la joven sigue entreteniendo a sus seguidores con sus publicaciones en redes sociales sobre su estilo de vida, outfits y tips de belleza.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maleja compartió la tradición de gratitud que su padre realizaba cada inicio de diciembre. Maleja Restrepo

Maleja Restrepo recordó a su papá con un emotivo ritual de navidad: "Agradezco extrañarte"

Maleja Restrepo inició diciembre con un homenaje a su padre retomando el ritual de gratitud que él hacía cada año en familia.

Expareja de Kevin Roldán se pronunció acerca de la condición de su hijo: compartió estos detalles Kevin Roldán

Expareja de Kevin Roldán se pronunció acerca de la condición de su hijo: compartió estos detalles

Expareja de Kevin Roldán rompió el silencio tras la complicada condición que enfrenta su hijo y compartió su estado de salud.

Ornella Sierra con su novio Ornella Sierra

Ornella Sierra respondió a crítica tras presumir a su nuevo novio

La influenciadora Ornella Sierra habló sobre exponer su nueva relación a la opinión pública.

Lo más superlike

Daddy Yankee y J Balvin Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin

El cantante Daddy Yankee reveló qué pidió para estar presente en el show de J Balvin en Medellín.

Falleció reconocido artista mientras tocaba en vivo Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

¿Quiénes son los integrantes del séptimo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia? La casa de los famosos

¿Por qué son famosos Maiker Smith, Erick Pabón y El Sebastucho? Conoce más sobre los aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética