Hija de Karina García rompió el silencio sobre polémica tras fuertes acusaciones

Isabella Vargas, hija de la influenciadora Karina García, se cansó de las fuertes acusaciones que le han lanzado desde hace un buen tiempo a ella y a su mamá que han tomado fuerza en los últimos días.

¿De qué acusan a la hija de Karina García?

Luego de una publicidad de la joven sobre videollamadas con extranjeros, la comenzaron a señalar de que estaría promocionando act*s indebid*s; además de indicar que la influenciadora le conseguiría clientes para estar con ellos.

Debido a ello, Isabella se cansó de dichas acusaciones y decidió pronunciarse al respecto, desmintiendo y aclarando la situación.

¿Qué dijo la hija de Karina García tras fuertes señalamientos?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un video en el que habló sobre el tema.

"Hay gente enferma de la cabeza que está utilizando la inteligencia artificial para hacer cosas (...) es un llamado para que paren eso, ya es suficiente con el hate hacia mi mamá, nosotras siempre nos quedamos calladas, siempre es lo mismo que prepa**, pu**, de que me busca clientes, pero hacer montajes como si yo estuviera teniendo relaci*nes con otra persona, eso sí se pasa de la línea", dijo.

En cuanto a las videollamadas indicó que, no se trata sobre muchos han dicho, pero aclaró que ella no se dedica a eso y solo fue una publicidad que realizó.

"Yo no me dedico a eso, yo no lo hago, simplemente fue una publicidad que hice, quería dejarles eso claro, paren este tema, dejen de meterse con cosas tan delicadas, yo no me meto con nadie", añadió.

Asimismo, indicó que, ella normalmente guarda silencio ante todo lo que dicen sobre ella en redes sociales, pero considera que esos comentarios en su contra pasaron los límites.

Tras su revelación, logró varias reacciones de los internautas donde muchos la apoyaron y defendieron, mientras que otros no dudaron en seguirla criticando.

Por ahora, la joven sigue entreteniendo a sus seguidores con sus publicaciones en redes sociales sobre su estilo de vida, outfits y tips de belleza.