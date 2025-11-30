Excuñada de Martín Elías habla del pasado y Dayana Jaimes no se quedó callada: "una falta de respeto"

Dayana Jaimes volvió a ser tendencia debido a una nueva polémica relacionada con el pasado de Martín Elías. En esta ocasión, la discusión involucra a Camila Varón, hermana de Caya Varón, la primera esposa del fallecido cantante e hijo de Diomedes Díaz y madre de Martín Elías Jr.

¿Qué pasó entre Dayana Jaimes y Camila Varón?

Todo comenzó con una historia publicada por Camila Varón, diseñadora de moda y mercadóloga, en su cuenta de Instagram. La empresaria habilitó la caja de preguntas para interactuar con sus seguidores y uno de ellos quiso saber si estaría dispuesta a entablar una conversación con Dayana Jaimes.

Camila Varón menciona a Dayana Jaimes y se desata un nuevo cruce en redes. (Imagen de Freepik)

Camila respondió que no tenía nada de qué hablar con la viuda de Martín Elías y agregó:

"Lo único que puedo decir es que el pasado no se olvida; se aprende a vivir con él, pero no se olvida”.

Horas después, Dayana compartió un pantallazo de esa publicación y afirmó que no era la primera vez que Camila la mencionaba públicamente, por lo que decidió responder por el mismo medio.

¿Qué dijo Dayana Jaimes sobre la excuñada de Martín Elías?

Dayana insinuó que Camila podría haberse “autopreguntado” la inquietud en Instagram, sugiriendo que no provenía realmente de un seguidor. Además, enfatizó que el hecho de que Martín Elías Jr. sea hermano de Paula, su hija, no le da derecho a Camila de "sembrar cizaña" sobre situaciones del pasado.

“El pasado no se olvida”: Camila Varón lanza indirecta y Dayana Jaimes responde. (Imagen de Freepik)

Respecto a la frase de Camila sobre “lo que no olvida”, Dayana respondió que no entiende a qué se refería y le pidió que no usara su nombre para llamar la atención en redes sociales.

La también periodista y creadora de contenido aseguró que nunca ha interferido en la relación entre Paula y Martín Elías Jr., y que no ha alimentado conflictos.

Finalmente, Dayana le pidió a Camila que se ocupe de sus propios asuntos:

“Sería más sensato que se ocupe de su futuro, de su salud mental y física. Llega un punto en el que la falta de respeto reiterada obliga a poner límites”.

Esta no sería la primera vez que Dayana Jaimes se ve envuelta en diferencias con miembros de la familia del fallecido cantante. A lo largo de los años, los desacuerdos y comentarios indirectos en redes sociales han reavivado tensiones que parecían superadas.