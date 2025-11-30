Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Excuñada de Martín Elías habla del pasado y Dayana Jaimes no se quedó callada: "una falta de respeto"

Dayana Jaimes estalla contra Camila Varón, hermana de expareja de Martín Elías, quien habló del pasado.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Dayana Jaimes responde a Camila Varón
Dayana Jaimes estalla contra Camila Varón por comentarios sobre su pasado. (Foto de AFP e imagen de Freepik)

Dayana Jaimes volvió a ser tendencia debido a una nueva polémica relacionada con el pasado de Martín Elías. En esta ocasión, la discusión involucra a Camila Varón, hermana de Caya Varón, la primera esposa del fallecido cantante e hijo de Diomedes Díaz y madre de Martín Elías Jr.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Dayana Jaimes y Camila Varón?

Todo comenzó con una historia publicada por Camila Varón, diseñadora de moda y mercadóloga, en su cuenta de Instagram. La empresaria habilitó la caja de preguntas para interactuar con sus seguidores y uno de ellos quiso saber si estaría dispuesta a entablar una conversación con Dayana Jaimes.

Dayana Jaimes responde a Camila Varón
Camila Varón menciona a Dayana Jaimes y se desata un nuevo cruce en redes. (Imagen de Freepik)

Camila respondió que no tenía nada de qué hablar con la viuda de Martín Elías y agregó:

"Lo único que puedo decir es que el pasado no se olvida; se aprende a vivir con él, pero no se olvida”.

Horas después, Dayana compartió un pantallazo de esa publicación y afirmó que no era la primera vez que Camila la mencionaba públicamente, por lo que decidió responder por el mismo medio.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Dayana Jaimes sobre la excuñada de Martín Elías?

Dayana insinuó que Camila podría haberse “autopreguntado” la inquietud en Instagram, sugiriendo que no provenía realmente de un seguidor. Además, enfatizó que el hecho de que Martín Elías Jr. sea hermano de Paula, su hija, no le da derecho a Camila de "sembrar cizaña" sobre situaciones del pasado.

Dayana Jaimes responde a Camila Varón
“El pasado no se olvida”: Camila Varón lanza indirecta y Dayana Jaimes responde. (Imagen de Freepik)

Respecto a la frase de Camila sobre “lo que no olvida”, Dayana respondió que no entiende a qué se refería y le pidió que no usara su nombre para llamar la atención en redes sociales.

Artículos relacionados

La también periodista y creadora de contenido aseguró que nunca ha interferido en la relación entre Paula y Martín Elías Jr., y que no ha alimentado conflictos.

Finalmente, Dayana le pidió a Camila que se ocupe de sus propios asuntos:

“Sería más sensato que se ocupe de su futuro, de su salud mental y física. Llega un punto en el que la falta de respeto reiterada obliga a poner límites”.

Esta no sería la primera vez que Dayana Jaimes se ve envuelta en diferencias con miembros de la familia del fallecido cantante. A lo largo de los años, los desacuerdos y comentarios indirectos en redes sociales han reavivado tensiones que parecían superadas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dani Duke planea ser mamá Dani Duke

Dani Duke revela cuándo quiere que nazca su hijo con La Liendra y cómo sería su boda ideal

Durante una conversación con Eva Rey, Dani Duke habló sin filtro sobre sus planes de ser mamá y cómo imagina su boda con La Liendra.

Paola Jara publica foto de su hija Emilia vestida de conejita y enternece. Paola Jara

Paola Jara enternece con foto de su hija Emilia vestida de conejita

Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, nació hace 11 días y la cantante popular sigue encantando con fotos de la pequeña. Ahora se trata de una postal vestida de conejita.

Dani Duke sorprende al contar cuánto dinero le ofrecieron a La Liendra por sus orejas Dani Duke

Dani Duke cuenta la millonaria oferta que rechazó La Liendra por cambiar su apariencia: "un platal"

La influenciadora Dani Duke sorprendió al confesar que a La Liendra le ofrecieron “un platal” por cambiar sus orejas y nariz.

Lo más superlike

J Balvin agradece a los 25 invitados de su concierto en Medellín y recopila los mejores momentos en video en su Instagram. J Balvin

J Balvin agradece a los 25 invitados que tuvo en su concierto en Medellín

“Un concierto hecho con amor”: J Balvin conmemora el show en Medellín con video de los mejores momentos y agradecimiento a todos los invitados que tuvo.

Leona le quita la vida a joven de 19 años que invadió su jaula en zoológico. Viral

VIDEO: muere joven de 19 años tras invadir jaula de una leona en un zoológico

Lorena Altamirano entra a La Casa de los Famosos Colombia 3 tras liderar las votaciones La casa de los famosos

La prometida del Flaco Solórzano ingresará a La casa de los famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética