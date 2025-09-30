Esta fue la última publicación de Karina García y Altafulla juntos, ¿daban señales de ruptura?

Los nombres de Karina García y Altafulla se han apoderado de las tendencias en las últimas horas tras confirmar su ruptura amorosa.

¿Cómo confirmaron Karina García y Altafulla que su relación llegó a su final?

Karina García sorprendió a sus seguidores en la noche del 29 de septiembre al compartir a través de sus historias de Instagram un comunicado en donde confirmó que su relación con Altafulla había terminado 15 días atrás.

Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin.

La modelo aseguró que estaba viviendo un momento complicado y de sanación en su vida tras terminar su relación amorosa, por lo que decidió romper su silencio y poner fin a los rumores.

Aunque no reveló los motivos que los llevó a acabar su relación sentimental, Karina García dejó claro que había dado todo en la relación y que se quedaba con lo bueno de esta.

Karina García y Altafulla confirmaron su ruptura. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál había sido la última publicación de Karina García y Altafulla juntos?

La noticia de la ruptura de Karina García y Altafulla ha tomado por sorpresa a varios de sus seguidores, quienes mantenían la ilusión de seguirlos viendo juntos a pesar de los rumores.

Tras hacerse oficial esta noticia, los internautas han empezado a indagar en las redes de la modelo y el cantante para ver si ya habían quitado sus publicaciones juntos.

Hasta el momento la expareja no ha quitado todas sus publicaciones juntos, por lo que se pudo ver cuáles fueron esas últimas publicaciones juntos.

Precisamente, cada uno tiene una última publicación juntos en momentos diferentes. Por el lado de Altafulla la última publicación que compartió con Karina García fue el 2 de septiembre.

En esta publicación el cantante se mostraba bailando junto a Karina y su hija Isabella su canción "Lololo", en el video se mostraban amorosos y felices.

Vacilándola con mis niñas.

¿Cuál fue la última publicación que Karina García había compartido con Altafulla?

Por parte de Karina García la última publicación que tiene en su 'feed' en Instagram junto a Altafulla fue una publicación en la que se mostraba disfrutando de la canción del artista "Un coleto como yo".

Esta publicación de Karina García fue compartida el pasado 24 de julio y allí presumían de su mejor momento en la relación con Altafulla.

Pa’ una paisa como tú, un coleto como yo