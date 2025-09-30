Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esta fue la última publicación de Karina García y Altafulla juntos, ¿daban señales de ruptura?

Karina García y Altafulla habían compartido una romántica publicación días antes a anunciar su ruptura amorosa: "

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Última publicación de Karina García y Altafulla
Karina García y Altafulla confirmaron su ruptura. (Foto Canal RCN)

Los nombres de Karina García y Altafulla se han apoderado de las tendencias en las últimas horas tras confirmar su ruptura amorosa.

Artículos relacionados

¿Cómo confirmaron Karina García y Altafulla que su relación llegó a su final?

Karina García sorprendió a sus seguidores en la noche del 29 de septiembre al compartir a través de sus historias de Instagram un comunicado en donde confirmó que su relación con Altafulla había terminado 15 días atrás.

Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin.

La modelo aseguró que estaba viviendo un momento complicado y de sanación en su vida tras terminar su relación amorosa, por lo que decidió romper su silencio y poner fin a los rumores.

Aunque no reveló los motivos que los llevó a acabar su relación sentimental, Karina García dejó claro que había dado todo en la relación y que se quedaba con lo bueno de esta.

Karina García terminó con Altafulla
Karina García y Altafulla confirmaron su ruptura. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál había sido la última publicación de Karina García y Altafulla juntos?

La noticia de la ruptura de Karina García y Altafulla ha tomado por sorpresa a varios de sus seguidores, quienes mantenían la ilusión de seguirlos viendo juntos a pesar de los rumores.

Tras hacerse oficial esta noticia, los internautas han empezado a indagar en las redes de la modelo y el cantante para ver si ya habían quitado sus publicaciones juntos.

Hasta el momento la expareja no ha quitado todas sus publicaciones juntos, por lo que se pudo ver cuáles fueron esas últimas publicaciones juntos.

Precisamente, cada uno tiene una última publicación juntos en momentos diferentes. Por el lado de Altafulla la última publicación que compartió con Karina García fue el 2 de septiembre.

En esta publicación el cantante se mostraba bailando junto a Karina y su hija Isabella su canción "Lololo", en el video se mostraban amorosos y felices.

Vacilándola con mis niñas.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la última publicación que Karina García había compartido con Altafulla?

Por parte de Karina García la última publicación que tiene en su 'feed' en Instagram junto a Altafulla fue una publicación en la que se mostraba disfrutando de la canción del artista "Un coleto como yo".

Esta publicación de Karina García fue compartida el pasado 24 de julio y allí presumían de su mejor momento en la relación con Altafulla.

Pa’ una paisa como tú, un coleto como yo

Altafulla, Karina García
Karina García y Altafulla anunciaron su ruptura. (Foto del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Daniela Toloza se pronunció al entregarle la corona a Vanessa Pulgarín. Miss Universe Colombia

Daniela Toloza rompió el silencio al entregarle la corona a Vanessa Pulgarín: esto dijo

Daniela Toloza compartió su reacción tras su labor como Miss Colombia 2024 y entregarle la corona a Vanessa Pulgarín.

Paola Usme tras casarse Talento nacional

Paola Usme reveló fotos de su lujosa luna de miel en Dubái

La influenciadora Paola Usme mostró cómo va su romántica luna de miel con Carlos Castro ‘Potro’.

Karina García sorprendió con drástica decisión tras su ruptura con Altafulla Karina García

Karina García tomó radical decisión tras finalizar su relación con Altafulla

Karina García sorprendió a sus seguidores con una drástica decisión luego de poner fin a su relación con Altafulla.

Lo más superlike

Juliana Calderón Juliana Calderón

¿Juliana Calderón se arrepiente de haberse realizado la bariátrica? Se sinceró por completo

Juliana Calderón dio a conocer su realidad tras tres años de haberse sometido a cambios en su estómago.

Muere Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Hallan sin vida al estilista de Ángela Aguilar en México; estas fueron sus últimas publicaciones

Falleció un famoso coreógrafo que trabajó con One Direction: esto se sabe Talento internacional

¡Luto en One Direction! Falleció un reconocido integrante del equipo que dejó huella en la banda

Altafulla y su nueva canción "paila" Altafulla

¿La nueva canción de Altafulla, 'Paila', es para Karina García? Esta es la letra

Los participantes se enfrentaron en parejas en un reto creativo ¿Quiénes se quedaron con la desventaja? MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes recibieron las desventajas secretas en MasterChef Celebrity?