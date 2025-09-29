El nombre de Vanessa Pulgarín se ha apoderado de las tendencias desde la noche del 28 de septiembre en la que fue coronada como la nueva Miss Universe Colombia 2025.

Artículos relacionados Talento nacional Revelan impactante hallazgo en vivienda vinculada a la muerte de B-King y Regio Clown

¿Cómo se veía Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025, antes de ser famosa?

Vanessa Pulgarín fue elegida como la gran representante de Colombia para Miss Universe 2025 en Tailandia por su belleza física, su inteligencia, carisma, aportes sociales, y su desempeño en las diferentes pruebas de Miss Universe Colombia, el reality del Canal RCN.

La modelo antioqueña sucedió a Daniela Toloza, quien ejerció el título de Miss Universe Colombia en 2024, esto tras superar en las votaciones a Miss Santander, Miss Cauca, Miss Magdalena y Miss Risaralda.

El hecho de llevar el importante título de ser la mujer más bella del país ha hecho que millones de personas pongan sus ojos en ella y se interesen por conocer más de su vida personal y trayectoria.

Es ahí donde en las últimas horas salieron varias imágenes, videos y entrevistas de Vanessa Pulgarín a la luz en donde se evidencia sus cambios físicos hasta convertirse en Miss Universe Colombia 2025.

Salió a la luz video inédito de cómo se veía antes Vanessa Pulgarín. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional ¿B-King predecía su muerte? Esto le pidió el cantante a su mamá antes de su muerte

¿Cuál fue el video que salió a la luz de Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025?

El equipo de SuperLike encontró un video de Vanessa Pulgarín del año 2014 cuando empezaba a dar sus primeros grandes pasos en el mundo del modelaje.

En esta entrevista de Cosmovisión se ve a Vanessa cuando tenía 22 años de edad, estudiaba comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana y soñaba con convertirse en la nueva Señorita Antioquia.

En ese momento Vanessa expresaba que algunos de sus atributos y habilidades para ser la nueva representante de su departamento eran su físico, mentalidad y carisma.

Por mi belleza física, espiritual y mental, un cuerpo sano y una mente sana. Mis atributos para conquistar la corona son filántropo que ayuda por los demás, tengo carisma, soy alegre y me encanta compartir.



Ese fue el inicio de Vanessa Pulgarín en los reinados nacionales hasta convertirse en 2017 en Virreina Nacional, lo cual la llevó a representar a Colombia en Miss International en Japón y ahora en la nueva Miss Universe Colombia 2025.

Artículos relacionados Influencers Camilo Cifuentes compartió por primera vez una foto suya: su físico sorprende

¿Qué procedimientos físicos se ha hecho Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025?

Junto a este video de Vanessa Pulgarín cuando participaba por ser Señorita Antioquia, han salido otras imágenes suyas de años atrás.

En algunas imágenes se ven algunos de los cambios físicos que ha tenido la modelo paisa, el más notorio es su nariz, ya que en la actualidad se ve más respingada, por lo que se podría por un procedimiento estético.

Vanessa ha expresado en diferentes entrevistas que su gran físico y figura vienen de su amor y pasión por el deporte y el gimnasio, algo que demostró en Miss Universe Colombia, el reality del Canal RCN.