Revelan qué pasará con la leona tras la muerte de un joven que ingresó a su jaula en un zoológico

Tras la muerte de un joven que entró a la jaula de una leona en un zoológico de Brasil, el recinto determinó el futuro del animal.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
El Parque Natural al que pertenece la leona emitió un comunicado en el que anunció una decisión definitiva sobre el futuro del animal. (Foto: Freepik)

En redes sociales sigue circulando el video de un joven de 19 años que entra a la jaula de una leona en un zoológico de Brasil y muere al invadir su recinto, hecho que se volvió viral. Tras el incidente y luego de mantener al animal bajo observación, el zoológico confirmó qué sucederá con ella.

¿Qué pasó con la leona del zoológico de João Pessoa, en Brasil, después de que un joven entró a su jaula y muriera?

Después de que el joven perdiera la vida al escalar un muro de seis metros e ingresar a la jaula de la leona, el animal fue puesto bajo observación para evaluar si había mostrado un comportamiento agr3sivo más allá de su instinto natural.

Tras varias horas de monitoreo, el Parque Arruda Câmara -lugar al que pertenece la leona, llamada Leona- emitió un comunicado en el que aclaró que la eutanasia nunca fue una opción, enfatizando que el animal no será sacrificado tras su comportamiento.

Leona, la leona del Parque Arruda Câmara, se encuentra bien y seguirá recibiendo toda la atención necesaria. Tras el incidente, fue evaluada inmediatamente por el equipo técnico y continúa bajo observación y monitoreo continuo, ya que ha sufrido un alto nivel de estrés. Es importante reiterar que la eutanasia nunca fue considerada. Leona está sana, no muestra comportamiento agresivo fuera del contexto del incidente y no será sacrificada", dice el comunicado.

Asimismo, en dicho comunicado, expresaron que ante situaciones como las ocurridas, suelen asegurar que los animales implicados "se mantenga bien, se estabilicen emocionalmente y reanuden con seguridad su rutina".

¿Quién es el joven de 19 años que murió luego de ingresar a la jaula de una leona en Brasil?

Aún se desconoce la identidad del joven que ingresó a la jaula de la leona, y las autoridades buscan esclarecer qué motivó su decisión.

Pues en los videos que circulan en internet se observa cómo, tras escalar los muros, el joven desciende por el tronco de un árbol hasta quedar frente a la leona.

Al notar su presencia, el animal lo sigue por instinto y, aunque el joven intenta huir, no logra escapar de sus garras.

Se conoce cuál será el destino de la leona que estuvo bajo observación tras la muerte de un joven que entró a su jaula en Brasil
En redes circula el video que detalla cómo la leona se acerca al joven que ingresó a su jaula en un zoológico de Brasil. (Foto: Freepik)

¿Cómo reaccionaron en redes a la noticia de que la leona no será sacrificada?

Muchos usuarios celebraron el comunicado del parque, destacando que la leona no tuvo culpa alguna y que el responsable fue el joven que ingresó por su propia cuenta a la jaula.

Bueno, ella no es culpable de nada. Ella estaba en su entorno y estaba animada para activar su instinto de caza", "Qué bonito. Ella está sana y ha reaccionado a la defensa de su medio ambiente. Algo normal" y "¡Lo importante es que Leona está bien!", fueron algunos de los comentarios.

