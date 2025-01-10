Expareja de Aida Victoria Merlano reveló la difícil situación que atraviesa: "Les pido una oración"

El nombre de Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano ha estado acaparando la atención mediática en los últimos días por toda la polémica de su ruptura.

¿Cuál fue la compleja situación que Juan David Tejada reveló que pasa?

'El agropecuario' como es conocido Juan David, reveló en la jornada del 1 de octubre la compleja situación que atraviesa con un familiar.

Juan David compartió un video en el que mostró a su hermana hospitalizada en una clínica y junto al video le dejó varios mensajes de apoyo.

Aquí estoy hermanita de mi alma con la bendición de Dios salimos de esta. Te amo y te envío todas mis fuerzas mi concho hermoso.

El exnovio de Aida Victoria Merlano mostró que su hermana se encontraba hospitalizada en el área de salud mental y les hizo petición a sus seguidores.

Les pido una oración por mi hermana, estamos enfrentando cosas muy duras, pero con la ayuda de dios todo mejorará.

¿Qué le pasó a la hermana de Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano?

Juan David Tejada compartió su preocupación por la situación médica que atraviesa su hermana y por eso se dejó ver entregado a su fe y hasta compartió un versículo de la Biblia.

Mateo 11:28: vengan a mi todos los que están cansados y agobiados y yo les haré descansar. Jesús te invita a descansar en él cuando te sientes abrumado por la tristeza.

Hasta el momento Juan David Tejada no ha revelado cuál es la condición médica o la razón por la que su hermana está hospitalizada, solo pidió oraciones y buena energía para ella por el momento.

¿Qué se sabe de la ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Juan David Tejada no pasa por un buen momento a nivel personal, aparte al tema médico que atraviesa con su hermana, se suma su reciente ruptura con Aida Victoria Merlano.

Hasta el momento según ha revelado la expareja, terminaron a los pocos días que la influenciadora dio a luz a su hijo Emi.

Al parecer, hubo algunas diferencias entre ellos que no pudieron solucionar y por eso decidieron tomar caminos separados, eso sí, dejaron claro que tienen que seguir en contacto por su hijo.