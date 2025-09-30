¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta

Las relaciones de pareja son un tema de alta consulta, pues es común que la experiencia demuestre que convivir con otro ser sea algo efectivo o no tanto.

Sea lo que sea, la psicología se ha interesado en estudiar los comportamientos de las parejas. Por ello, vale la pena conocer perspectivas de conocedores del tema en torno a lo que significa tener una relación de pareja sana.

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

La relación de pareja se debe cultivar | Foto Freepik.

¿Qué significa tener una relación de pareja sana?

De acuerdo con la reconocida psicóloga y terapeuta española María Esclapez, la tranquilidad es la base principal de lo que conlleva tener un vínculo afectivo en términos sanos, a la vez que lo emocional cuenta; además, reiteró que no tener conflictos no significa ser los mejores.

"Una relación sana es al fin y al cabo una relación tranquila. Un refugio emocional, podríamos decir. Puede haber conflictos, sí, pero los conflictos son una oportunidad para comunicar, para expresarnos y para que la relación evolucione, no para enfrentarnos", expresó la experta.

En la misma vertiente, Esclapez reiteró que las diferencias de pareja deberían ser vistas como una alternativa para dejar claro que el vínculo amoroso es un trabajo en conjunto, un equipo para salir adelante.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años: esto se sabe

¿Qué se debe tener en cuenta para tener una relación de pareja sana?

Palabras como apoyo, respeto y confianza, son principales en lo que tiene que ver con una relación de pareja sana.

La tranquilidad es sustancial en el amor de pareja | Foto Freepik.

"No tengo la sensación de que penda de un hilo constantemente, sino que tengo un apoyo seguro, tengo una seguridad y una estabilidad emocional dentro de esa relación. Que paso tiempo de calidad con mi pareja, que trabajamos la comunicación y nos esforzamos para poder trabajarla de una manera correcta", según la terapeuta española.

En adición, María Esclapez señaló que una relación de pareja sana se adjunta al esfuerzo, más no al sacrificio.

Artículos relacionados Tecnología Estos son los celulares en los que WhatsApp deja de funcionar en octubre de 2025

Vale añadir que si una pareja se encuentra en crisis, la recomendación de los expertos es buscar ayuda.

Un vínculo, tanto de pareja como cualquier otro, demanda de responsabilidad afectiva y muchos desconocen lo que significa, razón por la que tomar terapia puede ser algo fortuito para la vida.