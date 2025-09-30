Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Terminaste con tu pareja? Estos consejos aplican tras la ruptura de Karina García y Altafulla

Tras la ruptura de Karina García y Altafulla, te compartimos varios consejos para afrontar una tusa de manera saludable.

Consejos para superar la tusa tras la ruptura de Karina y Altafulla.
¿Cómo superar una tusa? Tras la ruptura de Karina y Altafulla. | Foto: Buen Día Colombia y Freepik

En las últimas horas, el nombre de Karina García, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, ha sido tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar su ruptura con el cantante Altafulla.

Tras la confirmación de Karina al revelar que terminó su relación sentimental, varios internautas han generado múltiples comentarios en las redes sociales acerca de los cambios que se presentan cuando se supera una tusa.

¿Cómo superar una tusa tras la reciente ruptura de Karina y Altafulla?

Cabe destacar que muchos artistas han generado una ola de comentarios tras la ruptura de Karina y García. Así también, existen múltiples cambios a nivel emocional cuando se presenta un quebranto amoroso.

Consejos para superar la tusa tras la ruptura de Karina y Altafulla.
Estos consejos te sirven para superar una tusa tras ruptura de Karina y Altafulla. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, te compartimos varios consejos compartidos por expertos para superar una ruptura amorosa, los cuales son los siguientes:

  • Aceptar el duelo: Tal como lo han compartido varios expertos en psicología, han revelado que aceptar el duelo cuando se presenta un quiebre emocional es una fase importante. De igual modo, es importante permitir las emociones para que no te genere inseguridades en el futuro.
  • Proteger el bienestar físico y emocional: Otro de los puntos más importante se trata de cuidar tu bienestar físico. Muchos expertos aconsejan que tengas hábitos saludables y no te refugies en excesos. También, sugieren que tomes apoyo emocional por los cambios que puedes presentar.
  • Sanar de manera saludable: Un punto elemental se trata de mantener contacto cero con tu expareja, pues es importante que puedas superar el duelo, en especial, si se trata de cambiar tus rutinas.
  • Hábitos reconstructivos: Otro de los factores importantes se trata acerca de tus rutinas diarias, pues muchos especialistas sugieren que retomes una actividad que te gusta para que puedas avanzar en el proceso de sanación.

¿Cómo reveló Karina García que terminó su relación con Altafulla?

En horas de la noche del pasado 29 de noviembre, Karina García compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, unas fotografías en las que reveló que terminó su relación sentimental con Altafulla, pues expresó las siguientes palabras:

Consejos para superar la tusa tras la ruptura de Karina y Altafulla.
Así reveló Karina García que terminó con Altafulla. | Foto: Canal RCN

“Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin. Sé que están confundidos porque han visto varios “códigos” como ustedes los llamas y, también, porque en varios medios de comunicación se han referido a mí e incluso a mis hijos, dando a entender que continuamos juntos”, añadió Karina García.

 

 

