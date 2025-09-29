¿Quiénes recibieron las desventajas secretas en MasterChef Celebrity?

Esta noche en MasterChef Celebrity los participantes sorprendieron a la audiencia y al jurado por su desempeño, pues lejos de mostrar la madurez culinaria que se espera en este punto de la competencia, se vieron atrapados por la indecisión y el afán por el tiempo, lo que se reflejó en los platos que no convencieron a los jurados.

¿Por qué los participantes no brillaron en este reto de MasterChef Celebrity?

El reto no demandaba técnicas imposibles ni combinaciones demasiado arriesgadas, sin embargo, lo que parecía un escenario ideal para destacarse, se convirtió en una lucha interna de los participantes contra sus propios nervios.

Ricardo Vesga, Pichingo, David Sanín y Alejandra Ávila recibieron desventajas secretas que cambiarán todo. Foto Canal RCN

Pues la presión del cronómetro jugó un papel fundamental y el resultado fueron platos con fallas visibles, desde presentaciones descuidadas hasta sabores poco logrados.

La frustración de los jurados fue evidente, pues esperaban encontrar creatividad y seguridad en cada plato, pero esta vez, varios errores costaron caro para el futuro de los participantes en los próximos retos.

¿Quiénes deberán cargar con desventajas en el siguiente reto de MasterChef Celebrity?

La evaluación final no dejó lugar a dudas, pues algunos de los participantes deberán enfrentar el siguiente reto en condiciones más complicadas.

Entre los nombres anunciados se encuentran: Ricardo Vesga, Pichingo, David Sanín y Alejandra Ávila, quienes recibieron una desventaja especial que aún permanece en secreto y será revelada durante el inicio del próximo reto, y también Valentina Taguado y Patricia Grisales, que enfrentaron una desventaja distinta al resto.

Pues en este caso particular, ambas compartieron un mismo destino al presentar un plato que no cumplió con los estándares mínimos, lo que llevó a que se les asignara un castigo conjunto, por lo que tendrán cinco minutos menos en la cocina durante la próxima prueba, tiempo que puede resultar crucial en un escenario donde cada minuto cuenta.

¿Qué mensaje dejaron los jurados para los participantes de MasterChef Celebrity?

Al finalizar el reto, los jueces dejaron claro que el camino hacia el título de MasterChef en esta temporada, exige más disciplina, concentración y respeto por la cocina.

Los jurados mostraron su frustración ante la falta de orden, creatividad y precisión en este capítulo de MasterChef | Foto Canal RCN

Recordaron a los participantes que la ayuda que ellos ofrecen durante las pruebas no sustituye la responsabilidad individual y que, en adelante, deberán demostrar mayor rendimiento en sus creaciones.

Y aunque no hubo en esta ocasión un plato memorable, se dejó claro que las expectativas van en aumento y que las desventajas secretas pondrán a prueba la capacidad de cada uno durante el próximo encuentro.