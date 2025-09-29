Carolina Sabino eligió quiénes se enfrentarán en MasterChef ¿Quién caerá en las desventajas?

La cocina más famosa de Colombia regresa con un episodio cargado de expectativas, pues esta noche en MasterChef Celebrity, los participantes deberán enfrentarse en un reto particular.

En esta ocasión se enfrentarán por parejas ante la temida posibilidad de cargar con una nueva desventaja en el juego, lo que podría cambiar el rumbo del juego para cada uno de los participantes en la competencia.

Artículos relacionados Talento nacional Revelan cómo es la vivienda relacionada a la muerte de B-King en México | VIDEO

¿Cómo se definieron las parejas de este reto en MasterChef Celebrity?

El ingrediente principal fue uno de los más versátiles de la gastronomía según el jurado, la pechuga de pollo. Los participantes tendrán que transformarlo en un plato creativo lleno de sabor en tan solo 45 minutos, tiempo en el que deberán mostrar su ingenio y capacidad para trabajar bajo presión.

Los participantes se enfrentarán en parejas en un reto creativo ¿Quién quedará con la desventaja?. Foto Canal RCN

La encargada de mover las piezas en este reto fue Carolina Sabino, quien, gracias a su triunfo en el reto anterior, recibió el beneficio de no cocinar y quedarse tranquila en el loft.

Sin embargo, tuvo el poder de decidir cómo se conformarían las parejas que se enfrentarán y de su elección nacieron los siguientes equipos que prometen emociones intensas durante el reto:

Raúl Ocampo vs Pichingo

Ricardo Vesga vs Michelle Rouillard

Violeta Bergonzi vs David Sanín

Luis Fernando Hoyos vs Alejandra Ávila

Valentina Taguado vs Patricia Grisales

Cada enfrentamiento será directo, uno de los dos brillará y el otro cargará con la desventaja en las siguientes pruebas.

Artículos relacionados Talento nacional ¿B-King predecía su muerte? Esto le pidió el cantante a su mamá antes de su muerte

¿Qué exigencias trae el reto del pollo creativo en MasterChef Celebrity?

El pollo, aparentemente sencillo de cocinar puede jugar doble para los participantes, pues su versatilidad da pie a múltiples técnicas y sabores, pero también puede llevar a errores de cocción a causa del tiempo.

Un ingrediente sencillo, una prueba exigente y una desventaja en juego para cada equipo. | Foto: Canal RCN

Los jurados dejaron claro que lo esperan todo, desde texturas sorprendentes hasta fusiones inesperadas que eleven este ingrediente tan clásico en la cocina colombiana.

La clave será aprovechar al máximo el único ingreso permitido a la despensa y obligarse a planear con cabeza fría, ya que el reloj sigue corriendo y cada plato debe estar listo para ser evaluado por el jurado.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León dejó sorpresiva confesión en medio de rumores de ruptura: "No tengo ganas"

¿Quiénes cargarán con la desventaja en este reto de MasterChef Celebrity?

El ambiente en la cocina se llenará de risas, estrategia y rivalidad, cada duelo pone a prueba no solo las habilidades culinarias sino la capacidad de mantener la calma cuando hay contratiempos.

Los televidentes podrán ver cómo la creatividad se convierte en la mejor herramienta para evitar la desventaja del reto en este episodio de MasterChef Celebrity.