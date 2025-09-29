Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura de León dejó sorpresiva confesión en medio de rumores de ruptura: "No tengo ganas"

La actriz Laura de León sorprendió a sus seguidores con curioso mensaje en redes sociales y genera revuelo en redes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Laura de León sorprendió con mensaje en redes
Laura de León compartió mensaje en redes sociales que llamó la atención. (Foto Canal RCN)

La actriz Laura de León ha estado en el ojo mediático en las últimas semanas ante la ola de rumores en los que se ha visto envuelta sobre su matrimonio con Salomón Bustamante.

¿Cuál fue la confesión que hizo Laura de León en redes sociales?

Laura de León y Salomón Bustamante han estado en el foco mediático en las últimas semanas por un supuesto rumor de separación y sus mensajes en redes sociales han avivados estos comentarios.

La recordada actriz de Rojo Carmesí y La Ley del Corazón se ha mostrado enfocada en sí misma y en sus proyectos personales en el último tiempo, en donde Salomón ha brillado por su ausencia.

En la jornada del 29 de septiembre la actriz sorprendió a sus seguidores al hacer una confesión en sus historias de Instagram sobre algo que le molestaba que le cuestionaran en ocasiones en su día a día.

Laura de León reaccionó cuando le preguntaron por Salomón Rendón
Laura de León reaccionó cuando le preguntaron por Salomón Rendón. (Fotos Canal RCN)

¿Qué confesó Laura de León que le molestaba que le cuestionaran?

Laura de León compartió un mensaje en sus redes en el que se hablaba sobre ese momento en el que le hacían alguna invitación o la cuestionaban por no hacer algo y muchas veces tenía que decir algo que no sentía para quedar bien.

Sin embargo, la actriz aseguró que quería que las personas empezaran a normalizar que los demás fueran sinceros en muchos casos y simplemente dijeran lo que pensaban sin herir susceptibilidades.

Normalicen decir: porque no tengo ganas sin que nadie se ofenda. Por favor.

La actriz junto a la imagen dejó un claro y directo "por favor", dejando claro que muchas veces le choca que la cuestionen por sus decisiones y vida personal.

¿Laura de León y Salomón Bustamante se separaron? Esto se sabe

Hasta el momento ni Laura ni Salomón han confirmado o desmentido la supuesta separación, sin embargo, han sido varios los motivos que han hecho tomar fuerza a estos rumores.

Los rumores de crisis y separación entre Laura de León y Salomón Bustamante empezaron semanas atrás cuando ambos empezaron a dejarse de mostrar juntos en redes sociales y eventos públicos.

A este sorpresivo distanciamiento se le sumó el hecho que Salomón dejara de seguir en redes sociales a la actriz, algo que encendió las alarmas

Todo esto sumado a los enigmáticos mensajes de ambos en sus redes sociales han hecho que muchos crean que la relación de ellos llegó a su final y que no han querido oficializarlo, no obstante, algunos creen que solo decidieron dejar de hacer pública su relación.

Laura de León sorprendió con mensaje en redes
Laura de León lanzó mensaje en redes en medio de dudas con Salomón Bustamante. (Fotos Canal RCN)
