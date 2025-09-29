Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Karina García reaparece en redes y sorprende con el parecido que tiene con su madre

Isabella Vargas, hija de Karina García, cautivó con su belleza en redes sociales. Además, sorprende con el parentesco con su madre.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Isabella Vargas sorprende con fotografías tras el parentesco con Karina García.
¿Cómo luce la hija de Karina García en la actualidad? | Foto: Canal RCN

El nombre de Karina García ha resonado en los últimos meses tras su gran participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los capítulos más emotivos que se llevaron a cabo dentro de la producción fue cuando los dos hijos de Karina la visitaron durante una sección de congelados. Desde entonces, varios internautas han dividido comentarios sobre Isabella y Valentino.

Artículos relacionados

¿Cómo luce la hija de Karina García en la actualidad?

Sin duda, varios internautas han generado varios comentarios a través de las diferentes plataformas digitales al sorprenderse con la belleza de Isabella Vargas, la hija mayor de Karina García, quien tiene en la actualidad 18 años.

Isabella Vargas sorprende con fotografías tras el parentesco con Karina García.

Recientemente, Isabella Vargas compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, una sección de fotografías que se realizó en la que sorprendió con su belleza.

En las fotografías, la hija de Karina luce con una camisa de color negro en la que se luce su belleza. Así también, varios internautas han generado múltiples comentarios con el parentesco que hay entre la joven y su madre.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karina García sobre la reciente publicación de su hija?

Desde luego, muchos internautas se han sorprendido al ver la especial conexión que tiene Karina García con su hija mayor, pues a pesar de que Isa vive en Estados Unidos y su madre en Colombia, se evidencia son un gran equipo.

Artículos relacionados

Uno de los comentarios que no pasó por desapercibido fue el que Karina García le hizo a su hija, pues le expresó con emotividad que la extraña al no verse hace un largo periodo de tiempo.

¿Qué proyectos tiene en la actualidad Isabella Vargas?

Es clave mencionar que Isabella Vargas heredó no solo la belleza de Karina, sino que también su inteligencia, pues, es en la actualidad una reconocida creadora de contenido digital.

Isabella Vargas sorprende con fotografías tras el parentesco con Karina García.
¿Cuál es la relación que tiene Karina García con sus hijos? | Foto: Canal RCN

Entre los videos que más han destacado a los seguidores de Isabella, se tratan acerca de su estilo de vida, su vida saludable y el buen gusto que tiene por la moda.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Laura de León sorprendió con mensaje en redes Laura de León

Laura de León dejó sorpresiva confesión en medio de rumores de ruptura: "No tengo ganas"

La actriz Laura de León sorprendió a sus seguidores con curioso mensaje en redes sociales y genera revuelo en redes.

Aida Victoria Merlano mostró cómo está tras su separación Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano se sinceró y reveló cómo está tras su ruptura con Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano reapareció en redes con un video que mostró sin filtros cómo se encuentra después de su ruptura sentimental.

J.K. Rowling, autora de Harry Potter se pronuncia tras polémica con Emma Watson Talento internacional

J.K. Rowling, autora de Harry Potter, se pronuncia tras polémica con Emma Watson: “Ignorante”

J.K. Rowling y Emma Watson vuelven al centro de la polémica tras un nuevo cruce por declaraciones en redes.

Lo más superlike

Rauw Alejandro Rauw Alejandro

Rauw Alejandro impactó en redes con unas fotos reveladoras ¡Se tapó con un coco!

Rauw Alejandro revolucionó las redes con fotos reveladoras desde la playa y sorprendió a fans al anunciar su nuevo álbum “Cosa Nuestra”.

La Liendra Pareidolia La Liendra

¿Qué es la pareidolia, la condición que padece la Liendra?

Falleció reconocido actor quien dejó un importante legado a nivel internacional. Talento internacional

¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

Esto estudió la nueva la nueva Miss Universe 2025, Vanessa Pulgarín Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín: Quién es, qué estudió, cuánto mide y más de la Miss Universe Colombia 2025

Yuridia aclara polémica sobre la nueva versión de la canción “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar Ángela Aguilar

¿Por qué Yuridia lanzó nueva versión de “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar? La cantante aclara todo