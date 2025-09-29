Hija de Karina García reaparece en redes y sorprende con el parecido que tiene con su madre

El nombre de Karina García ha resonado en los últimos meses tras su gran participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los capítulos más emotivos que se llevaron a cabo dentro de la producción fue cuando los dos hijos de Karina la visitaron durante una sección de congelados. Desde entonces, varios internautas han dividido comentarios sobre Isabella y Valentino.

¿Cómo luce la hija de Karina García en la actualidad?

Sin duda, varios internautas han generado varios comentarios a través de las diferentes plataformas digitales al sorprenderse con la belleza de Isabella Vargas , la hija mayor de Karina García, quien tiene en la actualidad 18 años.

Recientemente, Isabella Vargas compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, una sección de fotografías que se realizó en la que sorprendió con su belleza.

En las fotografías, la hija de Karina luce con una camisa de color negro en la que se luce su belleza. Así también, varios internautas han generado múltiples comentarios con el parentesco que hay entre la joven y su madre.

¿Qué dijo Karina García sobre la reciente publicación de su hija?

Desde luego, muchos internautas se han sorprendido al ver la especial conexión que tiene Karina García con su hija mayor, pues a pesar de que Isa vive en Estados Unidos y su madre en Colombia, se evidencia son un gran equipo.

Uno de los comentarios que no pasó por desapercibido fue el que Karina García le hizo a su hija, pues le expresó con emotividad que la extraña al no verse hace un largo periodo de tiempo.

¿Qué proyectos tiene en la actualidad Isabella Vargas?

Es clave mencionar que Isabella Vargas heredó no solo la belleza de Karina, sino que también su inteligencia, pues, es en la actualidad una reconocida creadora de contenido digital.

¿Cuál es la relación que tiene Karina García con sus hijos? | Foto: Canal RCN

Entre los videos que más han destacado a los seguidores de Isabella, se tratan acerca de su estilo de vida, su vida saludable y el buen gusto que tiene por la moda.