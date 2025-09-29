Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J.K. Rowling, autora de Harry Potter, se pronuncia tras polémica con Emma Watson: “Ignorante”

J.K. Rowling y Emma Watson vuelven al centro de la polémica tras un nuevo cruce por declaraciones en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Por qué se presentó la polémica entre J.K. Rowling y Emma Watson? | AFP: Mohammed Abed, Tolga Akmen y Arturo Holmes

En las últimas horas, los nombres de J.K. Rowling, escritora de la reconocida saga de ‘Harry Potter’ se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras un controversial comentario que le hizo a la actriz Emma Watson.

¿Cuál fue el polémico comentario que J.K. Rowling le hizo a Emma Watson?

Cabe destacar la escritora J.K. Rowling ha acaparado la atención mediática tras un polémico comentario que compartió recientemente acerca de estar en “contra” de la identidad de género de las personas.

¿Por qué se distanciaron J.K. Rowling y Emma Watson? | AFP: Tolga Akmen

Sin duda, el comentario que generó un distanciamiento entre J.K. Rowling y Emma Watson hace un largo periodo de tiempo. Así también, el actor Daniel Radcliffe, quien le dio vida al personaje de ‘Harry Potter’, tomó un distanciamiento con la autora de la saga tras diferencias en sus ideologías, según lo han revelado fuentes internacionales.

Desde luego, las diferencias se han hecho mucho más notorias entre Emma Watson, quien interpretó al personaje de ‘Hermione Granger’, al revelar durante una entrevista en un pódcast internacional en el que muchos internautas creen que le mandó una “indirecta” a la directora al anunciar las siguientes palabras:

"Creo que mi mayor deseo es que las personas que no comparten mi opinión me quieran”, añadió Emma Watson en el pódcast.

Con base en estas palabras, varios internautas han dividido varias opiniones al respecto, pues no están de acuerdo con la postura que tiene en la actualidad J.K. Rowling.

¿Qué dijo J.K. Rowling tras las recientes declaraciones de Emma Watson?

Recientemente, J.K. Rowling generó un gran debate en redes sociales al compartir a través de su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, la postura que tiene al presentar diferentes ideologías con Emma Watson y Daniel Radcliffe, pues expresó las siguientes palabras:

¿Qué dijo J.K. Rowling tras las recientes palabras de Emma Watson? | AFP: Yuichi Yamazaki

“No tengo derecho a la aprobación eterna de ningún actor que haya interpretado un personaje que yo creé. La idea es tan absurda como consultar con mi jefe a los veintiún años sobre qué opiniones debería tener ahora”, añadió la autora de Harry Potter.

Por su parte, otro de los comentarios que más han cuestionado a J.K. Rowling fue la grave crítica que compartió sobre Emma Watson, enfatizando que la actriz tiene poca experiencia en su vida real, en especial, por loas diferencias que han presentado:

"Como otras personas que nunca han conocido la vida adulta sin estar protegidas por la riqueza y la celebridad, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que no se da cuenta de hasta qué punto es ignorante", escribió.

Entre tanto, estas palabras han generado un visible debate entre ambas figuras del entretenimiento y varios internautas han generado una ola de opiniones al respecto en redes sociales.

