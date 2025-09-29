Vanessa Pulgarín habló sin filtros sobre su situación sentimental: ¿está soltera o en una relación?

El pasado 28 de septiembre, miles de internautas se conectaron con el último capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN, en la que 28 candidatas demostraron su desempeño para llevar en alto el nombre del país en Tailandia.

El nombre de Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia , se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras posicionarse como la nueva Miss Universe Colombia 2025 al demostrar su gran desempeño en la competencia.

¿Qué expectativas tiene Vanessa Pulgarín al ganar la corona?

Recientemente, Vanessa Pulgarín, fue una de las invitadas especiales en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’ , en el que abrió su corazón al contar varios acontecimientos acerca de su preparación para obtener la corona.

¿Cómo se preparó Vanessa Pulgarín para obtener la corona? | Foto: Canal RCN

Además, Vanessa reveló que se sintió sumamente orgullosa con toda la preparación que adquirió a lo largo de la competencia, pues desde el primer día realizó una serie de sacrificios para poder demostrarle al jurado y al público, su gran desempeño en el concurso:

“La experiencia fue supercorta porque todo el tiempo debías estar en cámaras, tenía todos los días que hacer un desfile, preparándome, maquillándome y teniendo disciplina. Pero, todo el esfuerzo, valió la pena”, añadió Vanessa Pulgarín.

Cabe destacar que Vanessa participó en el concurso gracias al incondicional apoyo de su madre, pues fue la persona que la inspiró hace varios años a ser la gran representante que es en la actualidad y expresó lo siguiente:

“La persona que me inspiró en participar en el certamen de belleza, fue mi madre. Ella siempre me impulsó a tener ese sueño. Además, ella es demasiado emocional y le escribió a cada una de las reinas y les envió un emotivo mensaje para que destacaran en la competencia”, detalló.

¿Cuál es la situación sentimental de Vanessa Pulgarín actualmente?

En la entrevista, los periodistas también conversaron con Vanessa Pulgarín acerca de su situación sentimental, un tema que ha generado múltiples comentarios en redes sociales desde su coronación como Miss Universe Colombia 2025.

La reina no dudó en responder con total sinceridad y aseguró que, actualmente, está soltera por decisión propia, por lo que prefiere enfocarse al cien por ciento en sus metas y en su preparación para representar a Colombia en el certamen internacional:

“Estoy soltera por decisión, porque yo me concentro en lo que tiene que ser. Si no, cuando tengo una relación, toda mi energía y todo mi focus es en mi pareja. Ahorita, todo mi foco es en Miss Universe”, explicó.

¿Cuál fue la participante favorita de Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia?

Durante la entrevista, Vanessa Pulgarín se sinceró acerca de los comentarios positivos que recibió por parte de varias de sus compañeras que participaron en el desfile de Miss Universe Colombia, el reality, y confesó cuál es su preferida:

¿Cuál fue la candidata preferida de Vanessa Pulgarín en Miss Universe Colombia, el reality? | Foto: Canal RCN