Destapan el verdadero vínculo de Angie Miller con B-King: no era su novia

El nombre de Angie Miller ha dado de qué hablar tras confirmarse la muerte de B-King y Regio Clown en México.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El verdadero vínculo de Angie Miller con B-King sorprende: no era su novia
Revelan la verdadera relación de Angie Miller con B-King: no como pensabas. (Foto Canal RCN | Freepik: @TH HAMZA).

En medio de la trágica noticia sobre la muerte de Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Regio Clown en México, salió a relucir el nombre de Angie Miller, una mujer venezolana que compartió con el cantante en los últimos días antes de su fatídico final y que muchos creían era su novia. Sin embargo, en las últimas horas se reveló cuál era en realidad su verdadero vínculo con el artista.

¿B-King y Angie Miller eran novios?

Tras la desaparición de B-King y Regio Clown en México, familiares y amigos pidieron ayuda en redes sociales para difundir información que permitiera dar con el paradero de los artistas. En medio de la búsqueda, el nombre de Angie Miller comenzó a llamar la atención, luego de que la modelo venezolana se pronunciara en Instagram pidiendo apoyo para localizar a los colombianos.

Liberan a Angie Miller tras ser detenida
Liberan a Angie Miller tras ser detenida por caso B-King y Regio Clown. (Foto Canal RCN) (Foto FreePik)

La joven de 29 años acaparó miradas porque, según internautas y familiares, había acompañado a los artistas desde su llegada a territorio mexicano, lo que generó rumores de que era la novia de B-King.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por Juan Camilo Gallego, mánager del cantante, quien aclaró que Angie y B-King se conocieron recién el 12 de septiembre, durante un ensayo de Regio Clown, y desde entonces compartieron tiempo juntos.

Angie Miller, presunta novia de B-King, desaparece en México: ¿qué se sabe?
Angie Miller, vinculada a B-King, habría desaparecido en México. (Foto Canal RCN | Freepik: @seventyfour).

“Angie es una mujer que hace contenido para adultos, es venezolana, vive en México hace 12 años. La conocimos el 12 porque llegó al ensayo y desde ese día estuvo saliendo con B-King”, explicó Gallego.

En realidad, Angie Miller era amiga de Regio Clown y con B-King solo alcanzó a entablar una amistad en los últimos días antes de su trágica desaparición.

¿Por qué autoridades vincularon a Angie Miller en la muerte de B-King y Regio Clown en México?

Días después de confirmarse la muerte de B-King y Regio Clown en territorio mexicano, Angie Miller generó gran preocupación al ‘desaparecer’ sin dejar rastro.

En realidad, la modelo no estaba desaparecida, sino que había sido detenida por la Coordinación Nacional Antisecuestro por su presunta vinculación con el asesinato de los artistas colombianos.

No obstante, días después fue liberada debido a que las autoridades no encontraron pruebas contundentes que la relacionaran directamente con el caso.

